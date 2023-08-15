Трое из Москвы

В понедельник, 14 августа, стартовали теледебаты кандидатов в мэры Москвы. Первый выпуск прошел в прямом эфире телеканала «Москва Доверие» и был посвящен теме транспортной безопасности. В нем приняли участие трое из пяти зарегистрированных кандидатов в столичные градоначальники. Кандидат от «Новых людей» Владислав Даванков пообещал в случае своей победы на выборах пересадить всех чиновников московского транспортного департамента на общественный транспорт. Справедливоросс Дмитрий Гусев намерен организовать всем москвичам бесплатный проезд по городу за счет оптимизации бюджета. А представитель ЛДПР Борис Чернышов предложил перенести административные здания из центра столицы, чтобы разгрузить его от служебных автомобилей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Агитационный период на телевидении и радио для кандидатов в мэры Москвы стартовал 12 августа. Всем кандидатам уже разослан их рабочий график (есть в распоряжении “Ъ”). Причем, согласно примечанию к нему, дебаты рассчитаны на участие только четырех человек (вместе с Сергеем Собяниным в мэры Москвы баллотируются пять человек). В их первом выпуске и вовсе приняли участие только трое: вице-спикеры Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») и Борис Чернышов (ЛДПР), а также депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия — За правду», СРЗП).

Источники “Ъ” в мэрии не комментируют участие Сергея Собянина в дебатах. Отсутствие на них депутата Мосгордумы от КПРФ Леонида Зюганова его пресс-служба объяснила встречей с жителями: «Жеребьевку мы получили после того, как сформировали рабочий график кандидата до 27 августа. Сейчас, когда мы уже дали гарантию людям, что приедем и встретимся с ними на конкретной точке по конкретной проблеме, изменить график не представляется возможным». Впрочем, команда коммуниста заверила, что он обязательно примет участие в дебатах ближе к концу августа.

Согласно жеребьевке перед эфиром, первым слово получил Владислав Даванков. Каждый москвич-автомобилист проводит в пробках в совокупности 11 дней в году, сообщил он. Причиной этому, по мнению кандидата в мэры, является трехкратное превышение автомобильной проходимости Москвы и уплотнение жилой застройки «человейниками»: «Больше строим, больше нагрузка на транспортную инфраструктуру, больше вкладываем». В число транспортных проблем господин Даванков также включил штрафы для водителей за неправильную парковку и шумный автотранспорт с «прямотоком», пообещав, что будет добиваться решения этих вопросов вне зависимости от результатов сентябрьских выборов. В случае же победы в первый же день работы мэром господин Даванков «пересадит всех чиновников из транспортного департамента на общественный транспорт», заверил кандидат.

Затем телеэстафета перешла к Дмитрию Гусеву. Он сосредоточился на идее отменить плату за проезд в общественном транспорте для всех москвичей. Ведь по сути горожане платят за транспорт дважды, убежден господин Гусев: когда платят налоги, из которых выделяются средства на содержание общественного транспорта, а также непосредственно оплачивая проезд. Решать эту проблему справоросс предлагает в три этапа: на первом отменить плату для всех московских школьников, на втором — для родителей с детьми и на третьем этапе сделать бесплатный проезд уже для всех москвичей. На эти цели, по подсчету Дмитрия Гусева, городу потребуется около 50 млрд в год, и найти эти средства можно за счет оптимизации бюджета.

Последним на дебатах выступил Борис Чернышов. По мнению либерал-демократа, транспортные проблемы в Москве возникают из-за перезагруженности центра, куда стекаются граждане на служебных машинах, поэтому административные здания из центра столицы нужно убирать. Также, по мнению Бориса Чернышова, нужно отказаться от уплотнительной жилой застройки в пользу «комплексного и всеобъемлющего» развития города. Кроме того, господин Чернышов считает необходимым провести в столице ревизию всех дорожных знаков и дорожной разметки, потому что нередко случаются ситуации, когда на разметке указана парковка для инвалидов, а рядом висит знак, что парковка запрещена.

Во второй части дебатов кандидаты могли задавать вопросы друг другу, и не все они относились к заявленной теме. Так, господин Даванков поинтересовался у господина Гусева, почему тот выступает за увеличение камер видеонаблюдения в Москве: на взгляд политика, они не решают проблему преступности, но при этом помогают собирать с москвичей штрафы. Дмитрий Гусев в своем ответе сосредоточился на уплате штрафов: депутат считает, что в Москве вообще следует ввести систему оплаты пропорционально доходам. То есть москвичи со сверхдоходами не должны платить те же суммы, что и москвичи с обычной зарплатой, потому что эффект от такого наказания для богатых и бедных россиян ощущается по-разному. Господин Гусев, согласно жеребьевке, задавал вопрос Борису Чернышову и попросил его высказать свои предложения, как приблизить рабочие места к местам проживания людей. Господин Чернышов на это ответил, что москвичи покупают квартиры в отдаленных районах не от лучшей жизни и зачастую вопрос близости к месту работы для них не первостепенный, потому что есть большое количество других насущных проблем, например, недобросовестные управляющие компании. Завершал этот блок вопрос Бориса Чернышова Владиславу Даванкову. Кандидат от ЛДПР спросил коллегу от «Новых людей», который недавно пересел на «Москвич» с электродвигателем, может ли машина за 3,5 млн рублей считаться народной, если медианная зарплата в столице 50–70 тыс. рублей, или же лучше развивать автомобилестроение для простых людей? Впрочем, прямого ответа на этот вопрос зрители дебатов не услышали: господин Даванков лишь сообщил, что осенью в Госдуме он обсудит опыт езды на «Москвиче» с коллегами и подготовит соответствующий законопроект, а также напомнил еще о некоторых своих внесенных инициативах, например, об увеличении штрафов за шумный автотранспорт.

Дебаты кандидатов в мэры Москвы будут идти до 8 сентября каждую неделю с понедельника по четверг на телеканалах «Москва Доверие» и «Москва 24». Среди тем, которые еще предстоит обсудить политикам,— цифровизация города, промышленность, развитие туризма, проблемы здравоохранения и образования, а также патриотическое воспитание молодежи.

Елена Рожкова