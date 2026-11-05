Героев переводят на новое «Время»
Третий поток кадрового проекта для участников СВО пройдет в обновленном формате
К учебе на третьем потоке программы «Время героев», направленной на подготовку участников специальной военной операции (СВО) к государственной службе, впервые допустят кандидатов без высшего образования. Обновленный проект предполагает трехлетнее обучение ветеранов по программе бакалавриата Президентской академии (РАНХиГС) при сохранении ключевых особенностей предыдущих этапов, рассказал «Ъ» ректор Академии Алексей Комиссаров. Прием заявок на третий поток начинается 5 ноября.
Речь идет не о переосмыслении проекта, а о его развитии, пояснил «Ъ» Алексей Комиссаров: «Мы услышали запрос кандидатов на программу, наших участников, их боевых товарищей — многим, чтобы сформировать новую профессиональную траекторию, нужно высшее образование. Так родился третий поток». В отличие от предыдущих потоков, рассчитанных на двухлетнее обучение, третий будет длиться три года. За это время участники программы должны будут освоить программу бакалавриата Президентской академии по направлению «Государственное и муниципальное управление». Учеба будет проходить очно начиная с сентября 2027-го, «с полным объемом знаний», добавил господин Комиссаров. Количество участников останется примерно тем же — около 80 человек.
«Студенты изучают базовые дисциплины: историю России, философию, экономическую теорию, — описал программу ректор. — Осваивают правовые основы госслужбы, бюджетное и административное право, основы проектного и процессного управления. Учатся анализировать социально-экономические показатели, готовить документы и работать в цифровых системах». Ветеранам также предстоит ознакомиться с курсом «Основы российской государственности», разработанным на базе Академии.
Параллельно участники третьего потока будут проходить программу профессиональной подготовки, реализуемую Академией в партнерстве с президентской платформой «Россия — страна возможностей» (РСВ) и Мастерской управления «Сенеж». В рамках программы с лекциями для участников СВО выступят представители администрации президента, правительства и госкорпораций. Занятия будут проходить в модульном формате, предусмотрены и выезды в регионы.
Программа «Время героев» была инициирована президентом Владимиром Путиным в 2024 году. Организаторы называли ее целью «формирование новой управленческой элиты» страны. Функционирование проекта изначально обеспечивалось Высшей школой государственного управления Президентской академии совместно с РСВ.
Сохранятся и другие особенности двух первых потоков, заверил Алексей Комиссаров, в том числе наставничество, стажировки в органах власти и стратегия сопровождения участников. «Первый год — профориентация и знакомство с профессиями. Со второго года за каждым участником закрепляется наставник, начинаются практико-ориентированные стажировки. К третьему году — выход на позиции, где их опыт и знания востребованы»,— пояснил ректор. «Сопровождение» подразумевает работу с участниками «Времени героев» по окончании учебы и формирование индивидуальной программы с учетом специфики и задач каждого ветерана. Эта стратегия, по словам господина Комиссарова, сейчас реализуется с выпускниками первого потока.
«Планку мы не снижаем. Отбор по-прежнему серьезный и проходит в несколько этапов»,— рассказал ректор Президентской академии. На первый поток, для участия в котором требовалось высшее образование, поступило 44,3 тыс. заявок, но более 99% из них были отсеяны. Наряду со способностями кандидатов учитываются и их воинские заслуги. Отбор осуществляется Общественным советом «Времени героев», в который входят бывшие военнослужащие, политики, деятели культуры и военкоры. Совет также примет решение об уточнении названия третьего потока. Как пояснил господин Комиссаров, ввиду особенностей измененного формата подбирается дополнительное обозначение: предварительный вариант — «Время героев. Высшее образование».
Помимо федерального «Времени героев», во всех регионах России запущены местные аналоги проекта, и Президентская академия, благодаря широкой сети филиалов, участвует в 63 из них. По данным Алексея Комиссарова, обучение по всем региональным программам, общее количество слушателей которых превышает 2900 человек, завершится к концу 2026 года. «Переформатировать региональные программы вслед за федеральной не требуется»,— отметил ректор.
Финансирование «Времени героев» заложено в проекте федерального бюджета на следующую трехлетку, однако в принятом в первом чтении варианте документа оно ограничивалось 2027 годом (256 млн руб. против 639 млн руб. в 2026 году). Впрочем, Госдума уже рекомендовала правительству увеличить бюджетные ассигнования на программу «в целях продления ее реализации».