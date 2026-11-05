Героев переводят на новое «Время»

Речь идет не о переосмыслении проекта, а о его развитии, пояснил «Ъ» Алексей Комиссаров: «Мы услышали запрос кандидатов на программу, наших участников, их боевых товарищей — многим, чтобы сформировать новую профессиональную траекторию, нужно высшее образование. Так родился третий поток». В отличие от предыдущих потоков, рассчитанных на двухлетнее обучение, третий будет длиться три года. За это время участники программы должны будут освоить программу бакалавриата Президентской академии по направлению «Государственное и муниципальное управление». Учеба будет проходить очно начиная с сентября 2027-го, «с полным объемом знаний», добавил господин Комиссаров. Количество участников останется примерно тем же — около 80 человек.