Спонсоры вышли из игры

«Матч между сборными России и Канады на любом уровне будет просто самым шикарным — на нем можно продать полно рекламы. Даже если Кубок мира будут проводить между сборными Канады, Америки, России и молодыми игроками, которые играют в Северной Америке, это будет просто сумасшедший Кубок мира, который будет пользоваться спросом, и все федерации, включая сборную России, получат достаточно средств. Все хотят видеть пополнения своих бюджетов на развитие и все остальное, поэтому посмотрим, как они будут поступать.