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Выпуск газеты №204/Ч«Ъ» Газета
Радио «Ъ FM»

Спонсоры вышли из игры

Сможет ли сборная России по хоккею реально вернуться на ЧМ
Российская хоккейная сборная может так и не добраться до чемпионата мира. По крайней мере, международная федерация по-прежнему обдумывает дальнейшие шаги, говорится в заявлении самой организации. В конце октября Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал вернуть команду на крупнейшие турниры. После этого сборные Швеции, Финляндии, Чехии, Норвегии, а теперь еще и Австрии отказались играть с россиянами.

Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

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Принимающая ближайший молодежный чемпионат мира Канада допустила, что не выдаст спортсменам визы. А Германия, которая была выбрана хозяйкой взрослого турнира, пригрозила отказом от его проведения. Юристы допускают, что, заняв столь жесткую позицию, европейские чиновники добиваются пересмотра решения CAS в Верховном суде Швейцарии. Но это маловероятно, считает председатель комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России Сергей Алексеев:
«Решение по сути дела окончательное, потому что Верховный суд Швейцарии отменяет не более 3% всех дел, только в случае существенных процессуальных нарушений или нарушений публичного порядка. Причем решение вступает в силу уже с момента его оглашения и, соответственно, никак не приостанавливается процесс.

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Если совет или другой орган управления IIHF нарушит решение, то существенным образом сама организация теряет авторитет и через Нью-Йоркскую конвенцию, через суд государственной юрисдикции в Швейцарии все равно это решение можно привести в исполнение. Если вопрос затянется, то на какие-то соревнования российские сборные не смогут попасть.
Формально, если та или иная команда и страна бойкотирует соревнования с российской командой, это согласно регламенту IIHF наказывается техническим поражением, снятием очков и другими спортивными санкциями. Будет ли IIHF их применять, хотя обязана применять, если не применит, то здесь опять-таки может помочь CAS».
Собеседники “Ъ FM” допускают, что европейские хоккейные федерации в итоге могут пересмотреть решение о бойкоте россиян.
Однако более принципиальную позицию занимают спонсоры чемпионата мира. От сотрудничества с международной федерацией теперь хочет отказаться шведский бренд мебели и чешская Skoda, которая остается партнером главных хоккейных турниров еще с 90-х. И тем не менее без глобальных соревнований Россия не останется, уверен комментатор и бывший скаут клубов НХЛ Алексей Дементьев:
«Матч между сборными России и Канады на любом уровне будет просто самым шикарным — на нем можно продать полно рекламы. Даже если Кубок мира будут проводить между сборными Канады, Америки, России и молодыми игроками, которые играют в Северной Америке, это будет просто сумасшедший Кубок мира, который будет пользоваться спросом, и все федерации, включая сборную России, получат достаточно средств. Все хотят видеть пополнения своих бюджетов на развитие и все остальное, поэтому посмотрим, как они будут поступать.

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Но Кубок мира стоит ждать как минимум. И я считаю, что это одно из самых важнейших соревнований на текущий момент. К тому же не думаю, что кто-то захочет пропустить Олимпийские игры, просто возможность посоревноваться в них, включая против сборной России.
НХЛ уже вмешались в эту ситуацию и наверняка проводили консультации перед решениями CAS по поводу допуска сборной России. Но если европейские федерации хоккея отказываются от участия в матчах против сборной России, это, наоборот, повысит ценность и цену игр против сборных Северной Америки. В общем, еще и американские рекламодатели могут прийти вместо Skoda, например. Сейчас у отказавшихся компаний есть какая-то история — они на протяжении многих лет вкладывали свои деньги в развитие хоккея.
Но придут другие, и занять место новых главных спонсоров этих соревнований будет крайне сложно и намного дороже».
Тем временем свою поддержку международной федерации хоккея предложила букмекерская компания Fonbet. Она заявила, что готова стать спонсором чемпионата мира, если до турнира допустят сборную РФ.
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