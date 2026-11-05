Урок правосудия
Уроженец Ингушетии предстанет перед французским судом за убийство учителя
Три года спустя после убийства учителя Доминика Бернара в Аррасе уроженец Ингушетии Мохамед Могушков предстанет перед специальным судом присяжных, рассматривающим преступления террористов. Помимо резонного желания наказать преступника, это попытка разобраться, как учитель мог стать жертвой юноши, который когда-то сидел перед ним за школьной партой. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.
13 октября 2023 года российский гражданин, уроженец Ингушетии Мохамед Могушков, вооруженный двумя ножами, ворвался в лицей Гамбетта-Карно в Аррасе. Его жертвой стал 57-летний Доминик Бернар, преподаватель французского языка и литературы. Еще трое сотрудников школы получили ранения. Нападение продолжалось около десяти минут. До этого Могушков уже находился в поле зрения французских спецслужб из-за своей приверженности радикальному исламизму. В опубликованном перед атакой видео он принес присягу террористической организации «Исламское государство» (признана в РФ террористической и запрещена).
Материалы дела свидетельствуют о тщательной подготовке нападения: 23-летний уроженец Ингушетии изучал место нападения, приобрел ножи, выбирал жертву. Целью было выразить ненависть к западному образу жизни вообще и к школе в частности. На допросах Могушков заявлял, что хотел нанести удар по «демократии», продолжив череду террористических атак во Франции.
Доминик Бернар преподавал в школе, где учился сам Могушков. Террорист вернулся туда, чтобы напасть на одного из своих бывших учителей.
Французская школа стала для исламистских террористов символической мишенью. Учитель не просто передает знания: он знакомит учеников с общими правилами жизни, историей, литературой, светской системой образования. В глазах радикалов педагог становится воплощением государства и демократии, а значит, объектом ненависти.
Убийство Доминика Бернара произошло через три года после гибели Самюэля Пати — преподавателя истории, который был обезглавлен в пригороде Парижа 16 октября 2020 года. Поводом для нападения стал урок о свободе выражения мнений, на котором учитель показал карикатуры на пророка Мухаммеда. Убийцей был 18-летний уроженец Чечни Абдуллах Анзоров, застреленный после этого полицией.
Интересы вдовы Доминика Бернара представляет Ришар Малка — один из известных французских адвокатов, регулярно работающих с делами, в которых сталкиваются право и свобода выражения мнений. Он защищал экс-министра экономики Франции Доминика Стросс-Кана и американскую телеведущую Анн Синклер в спорах с прессой, добился оправдания Стросс-Кана по делу отеля Carlton в Лилле, а в 2020 году представлял Милу — девушку, подвергшуюся травле после критики ислама в социальных сетях. В интервью AFP адвокат назвал будущий процесс «чрезвычайно важным» для понимания джихадизма. По его словам, в ходе следствия Могушков подробно рассказывал о своей радикализации.
Мохамед Могушков был не единственным фигурантом дела. Вместе с ним следствие обвиняло его братьев, однако суд постановил прекратить преследование обоих. Национальная антитеррористическая прокуратура заявила, что обжалует эту часть постановления.
Предметом обсуждения, вероятно, станет и история переезда семьи Могушковых во Францию.
Они приехали из Ингушетии в 2008 году, рассчитывая получить статус беженцев и остаться в Европе. В этом членам семьи было отказано в 2013 году. Семью поместили в центр для перемещенных лиц и готовили к высылке. Однако в момент исполнения этой законной меры Могушковы отказались садиться в самолет, направлявшийся в Россию. Общественные организации, специализирующиеся на помощи иммигрантам, подняли скандал. В итоге в 2014 году высылку отменили, и семья осталась во Франции.
В 2018 году отец, которого сочли радикалом-исламистом, был выдворен из страны. Дети остались во Франции с матерью. Семья получила государственную помощь, дети учились в школе. Несколько попыток получить документы беженцев закончились отказом. В 2022 году такой отказ получил и Мохамед Могушков, который, как и остальные члены семьи, продолжал жить во Франции с российским паспортом. Повлияло и то, что его старший брат Мовсар Могушков был уличен в 2019 году в связях с террористами, готовившими нападение на президентский дворец, и попал в тюрьму.
Убийство Доминика Бернара потрясло Францию еще и потому, что напомнило о трагедии Самюэля Пати. Тогда общество обещало, что учителя не останутся один на один с угрозами.
Что грозит Мохамеду Могушкову? Смертная казнь во Франции была отменена еще в 1981 году. За убийство в момент террористического акта во Франции предусмотрено максимальное наказание — пожизненное лишение свободы. Суд может назначить и так называемое неотменяемое пожизненное заключение, исключающее возможность условно-досрочного освобождения.