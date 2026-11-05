Урок правосудия

В 2018 году отец, которого сочли радикалом-исламистом, был выдворен из страны. Дети остались во Франции с матерью. Семья получила государственную помощь, дети учились в школе. Несколько попыток получить документы беженцев закончились отказом. В 2022 году такой отказ получил и Мохамед Могушков, который, как и остальные члены семьи, продолжал жить во Франции с российским паспортом. Повлияло и то, что его старший брат Мовсар Могушков был уличен в 2019 году в связях с террористами, готовившими нападение на президентский дворец, и попал в тюрьму.