КПРФ ставит на блогеров

Кандидат в мэры Москвы от КПРФ, внук лидера Компартии и депутат Мосгордумы Леонид Зюганов на встрече с журналистами во вторник раскритиковал формат городских теледебатов. Он объяснил, что не хочет в них участвовать, потому что не видит смысла соревноваться в популизме с другими оппозиционными кандидатами, в то время как вопросы есть к действующей власти, но ее представитель на дебаты не ходит. По мнению господина Зюганова, вместо телеэфиров в рабочее время на непопулярных каналах гораздо эффективнее проводить встречи с избирателями, а затем «разгонять» эти видео через блогеров и соцсети. Эксперт, впрочем, сомневается в искренности коммуниста и считает, что тот просто боится дебатировать с более опытными политиками и надеется, что избиратель проголосует за фамилию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Леонид Зюганов считает, что участвовать в предвыборных теледебатах низы не могут, если верхи не хотят

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Леонид Зюганов считает, что участвовать в предвыборных теледебатах низы не могут, если верхи не хотят

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Один из первых вопросов, который прозвучал от журналистов на вчерашней встрече с Леонидом Зюгановым, касался телевизионных дебатов, на которых он еще ни разу не появился. Напомним, серия дебатов стартовала 14 августа, они выходят ежедневно с понедельника по четверг на каналах «Москва Доверие» и «Москва 24». Хотя на пост мэра претендуют пять кандидатов — действующий градоначальник Сергей Собянин («Единая Россия»), депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (КПРФ), вице-спикеры Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) и Владислав Даванков («Новые люди»), а также депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия — За правду»),— в дебатах участвуют только последние трое. В пресс-службе господина Зюганова его отсутствие ранее объяснили плотным графиком встреч с избирателями. Неучастие в дебатах господина Собянина источники “Ъ” в мэрии не комментируют.

«Во-первых, наша сетка электоральных мероприятий появилась не неделю и не две недели назад, а в середине июня. О дате дебатов мы узнали за неделю,— начал свой ответ Леонид Зюганов.— Как проходят эти дебаты? Действующий мэр левитирует где-то над схваткой, а вы там давайте обсуждайте что-то в своей песочнице. Но основные вопросы у нас, естественно, к действующей власти». Упражняться же в популизме — кто предложит больше бесплатных инициатив — кандидат от КПРФ считает излишним и неинтересным.

Кроме того, он уверен, что телеканал «Москва Доверие» никто не смотрит, тем более в рабочее время (дебаты начинаются в 16:10). На эфиры на «Москве 24» коммунист, может, и ходил бы, но не в таком формате. «Одни сосиски раздают, вторые — бесплатный проезд. Извините, ну даже наша партия себе такого популизма не позволяет!» — возмутился господин Зюганов. Но главная причина неучастия в дебатах, подчеркнул Леонид Зюганов,— это все-таки отсутствие на них его главного оппонента, мэра Сергея Собянина или его представителя.

«Для нас очень важно дискутировать с кандидатами от "Единой России",— поддержал товарища присутствовавший на встрече первый зампред ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин.— Показать, что делается неправильно и что КПРФ готова реализовать. Когда нет представителя "Единой России", то дискутировать намного ущербней». Он заверил, что коммунисты всегда готовы дискутировать один на один со своими главными оппонентами.

Позиция господина Афонина тут же породила уточняющий вопрос от журналистов: почему бы кандидату Зюганову не вызвать на дебаты «один на один» кандидата Собянина? Леонид Зюганов ответил, что против такой идеи не возражает, но такое заявление носило бы «хайповый» характер, поскольку мэр, по его мнению, на эти дебаты не придет. Поэтому акцент в своей предвыборной работе коммунист делает на интернет-ресурсы. Как пояснил господин Зюганов, если «разогнать» видео со встречи с избирателями через блогеров и соцсети, оно может набрать 300–400 тыс. просмотров: «Это намного эффективнее, чем дебатировать с коллегами, которые сначала голосуют за повышение пенсионного возраста, за повышение НДС до 20%, а потом вдруг нарисовываются неожиданные инициативы — давайте все сделаем бесплатно».

Политконсультант Евгений Минченко считает, что, приводя такие аргументы в пользу неучастия в дебатах, кандидат от КПРФ лукавит: «Во-первых, было бы странно, если бы Сергей Собянин пошел на дебаты, учитывая его грандиозный отрыв в рейтинге от других кандидатов. То же самое сейчас делает Дональд Трамп на республиканских праймериз в США»,— говорит эксперт. Во-вторых, даже если эфиры идут в рабочее время, охват все равно больше, потому что выпуски можно посмотреть в интернете, отмечает он: «На примере выборов в Хакасии мы видим, что дебаты кандидатов, которые в общем-то тоже идут не в самое удобное время, тем не менее стали серьезным фактором, и люди смотрят их как сериал и после прямых эфиров». Основные же причины для отказа Леонида Зюганова от дебатов другие, уверен господин Минченко: «Первая — это надежда, что избиратели в бюллетенях отреагируют на фамилию, не вдаваясь в подробности. И вторая — он просто боится дебатировать с более сильными и более опытными политиками».

Елена Рожкова