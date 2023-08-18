Стабильная нормальность

Текущая региональная кампания отражает «нормальность» общественно-политической ситуации в России — к такому выводу пришли в четверг участники круглого стола Экспертного института социальных исследований «Выборы-2023: активная фаза кампании». Избиркомы максимально лояльны к кандидатам, выборы проходят в условиях патриотического консенсуса, а их участники сохраняют индивидуальность в выборе политических подходов, перечислили эксперты симптомы этой «нормальности». Претензии же у них возникли только к «скучной агитации».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Круглый стол открылся в позитивном ключе. Выполнявшая функции модератора политолог Анна Федорова похвалила партии за высокую активность и качественную работу с документами, особо выделив рост их активности по мере «приближения» к избирателям (от 7 партий на довыборах в Госдуму до 18 — на муниципальных выборах). «Это показатель того, что партсистема у нас функционирует здоровым образом»,— подчеркнула она.

Первый зампред комиссии Общественной палаты по общественному контролю Максим Григорьев указал на «явный стратегический патриотический консенсус», который не мешает партиям «сохранять индивидуальность политики» и «наращивать политико-организационный потенциал». Он также отметил рекордно низкий уровень отказов в регистрации (менее 1,5% от числа выдвинутых кандидатов) и «доброжелательную» работу избиркомов. Исключением стала Хакасия, где Центризбиркому РФ пришлось взять на себя функции республиканской комиссии, чтобы восстановить справедливость, посетовал господин Григорьев.

Эксперт компании «Минченко Консалтинг» Кирилл Петров обратил внимание на предвыборные баталии в Якутии, где «Единой России» на выборах в парламент активно противостоят «Новые люди», и на губернаторскую гонку в Хакасии. «Это, наверное, самая конкурентная кампания года за три или даже за четыре: кандидаты идут бок о бок, исход выборов пока не определен»,— пояснил он.

Представитель Российской ассоциации политконсультантов в Сибирском федеральном округе Игорь Кузнецов выразил убеждение, что интерес избирателя способна вызвать едва ли не каждая кампания-2023. «Часто звучит мнение, что референдумная кампания по умолчанию скучная и яркой быть не может»,— напомнил он. И тут же опроверг этот вывод, заявив, что «в силу реальности» у избирателя нет запроса на «яркие политические шоу и баталии», а «на стабильность, на понятный образ будущего запрос есть». Поэтому, считает эксперт, важно обратить внимание граждан на уже достигнутые результаты (если речь идет о переизбрании действующих глав) или на «позитивные ожидания» от прихода новых людей в лице врио губернаторов.

Единственный минус, который выявили в кампании-2023 участники круглого стола,— это «скучная агитация». Как считает замдиректора Центра прикладных исследований и программ Валерий Прохоров, у кандидатов «есть некий уровень субъективной боязни: как бы не навредить, лишнего не сказать, себя или кого-то не скомпрометировать». Среди редких «светлых пятен» он, в частности, назвал анонс хакасских предвыборных дебатов в стиле рэп-батла, «нейрожириновского» от ЛДПР, разъясняющие комиксы «Единой России» и медиапрезентации коммуниста Леонида Зюганова на выборах мэра Москвы. Кризис агитации, по мнению эксперта, вызван в том числе скудостью агитбюджетов и «усиливается эффектом братской могилы однообразия»: «Все примерно одинаково, ярких вещей нет, потому что нет запроса и технического задания, видимо».

«Выборы — это показатель нормальности и стабильности политической ситуации,— вернулась к позитиву гендиректор Института региональных проблем Наталья Линдигрин.— И наша страна в очередной раз демонстрирует нормальность и стабильность». Избиратели, уверена она, по-прежнему консолидированы вокруг президентской вертикали и демонстрируют «крайне невысокий» уровень протестной активности. «Информационный фон спокойный, кампании ведутся с разной степенью яркости, конкурентность есть, общественные наблюдатели задействуются, нарушений нет. Все это говорит о легитимности избирательного процесса»,— оптимистично подытожила госпожа Линдигрин.

Григорий Лейба