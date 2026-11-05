Бывший совладелец Соликамского магниевого завода запросил убежище во Франции

В апреле 2025 года Соликамский городской суд заочно приговорил Пестрикова к восьми годам колонии общего режима за организацию хищения 250 млн руб. и покушение на растрату еще 2,5 млрд руб. Следователи установили, что Пестриков через подконтрольного ему тогда гендиректора СМЗ Артура Уртаева в июне 2022 года заключил договор займа и получил 250 млн руб., принадлежащих заводу. Также, по данным обвинения, Пестриков пытался продать долю в СМЗ за 2,5 млрд руб. Бизнесмен объявлен в международный розыск. В прокуратуре выяснили, что он живет во Франции.