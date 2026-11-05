Бывший совладелец Соликамского магниевого завода запросил убежище во Франции
Бывший совладелец Соликамского магниевого завода (СМЗ) Игорь Пестриков обратился во Франции за политическим убежищем. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на материалы Высокого суда Англии и Уэльса. В инстанции бизнесмен требовал компенсации за активы, которые утратил в России.
Игорь Пестриков — гражданин России, однако в Высоком суде представился политическим беженцем. Суд пишет, что «его заявление о предоставлении политического убежища во Франции все еще находится на рассмотрении и пока не удовлетворено».
В британском суде Игорь Пестриков пытался взыскать около $1 млрд за изъятые у него в России акции СМЗ и Ловозерского горно-обогатительного комбината (ГОК). Ответчиком он назвал Александра Гутина, бывшего председателя совета директоров СМЗ. Акции Игорю Пестрикову в 2015 году продала кипрская компания Canemare Enterprises, в которой Александр Гутин был юристом.
Александр Гутин покинул совет директоров СМЗ в 2015 году, а через два года, отказавшись от российского, получил британское гражданство. Александр Гутин, по словам Игоря Пестрикова, участвовал в сговоре с другими лицами, чтобы отстранить его от управления изъятыми активами. Он также утверждает, что господин Гутин намеренно выстроил схемы для вмешательства государства. Последний все обвинения отвергает.
Игорь Пестриков вошел в капитал СМЗ в 2015 году, у него было 25% акций предприятия. В 2022 году пермский арбитраж признал незаконной приватизацию завода в 1990-х и обратил в доход государства доли Пестрикова и трех других акционеров.
В том же 2015 году Игорь Пестриков приобрел почти 25% ООО «Фин-проект» (единственный участник Ловозерского ГОКа). В 2022-м ФАС вернула государству доли совладельцев комбината. Суд счел, что контроль над ГОКом был установлен незаконно.
В апреле 2025 года Соликамский городской суд заочно приговорил Пестрикова к восьми годам колонии общего режима за организацию хищения 250 млн руб. и покушение на растрату еще 2,5 млрд руб. Следователи установили, что Пестриков через подконтрольного ему тогда гендиректора СМЗ Артура Уртаева в июне 2022 года заключил договор займа и получил 250 млн руб., принадлежащих заводу. Также, по данным обвинения, Пестриков пытался продать долю в СМЗ за 2,5 млрд руб. Бизнесмен объявлен в международный розыск. В прокуратуре выяснили, что он живет во Франции.