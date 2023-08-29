Минэнерго отрицает влияние зависших рупий на падение рубля

Министерство энергетики России прокомментировало заявление бывшего председателя правления «Открытия» Михаила Задорнова, назвавшего зависшие рупии одной из причин ослабления рубля. Ведомство считает, что это мнение не отражает реального положения дел.

«Нефтяные компании возвращают большую часть валютной выручки, местом происхождения которой является Россия, независимо от валюты платежа. Задержки не носят системного характера»,— сообщили ТАСС в Минэнерго.

Михаил Задорнов сегодня, 29 августа, заявил, что российские компании, отказавшиеся от расчетов в долларах, получают оплату за экспорт в рупиях, но не могут вывести их из страны из-за строгого валютного контроля. По его мнению, в связи с этим рубль слабеет.

Совет директоров ЦБ на внеочередном заседании 15 августа повысил ключевую ставку сразу на 3,5 процентного пункта, до 12%. На этом фоне рубль сначала укрепился до 92 за доллар, но потом вернулся к снижению. Сегодня курс доллара в ходе торгов на Мосбирже превышал 96 руб., евро — 104 руб.

О последствиях решения ЦБ — в материале «Ъ FM» «Рубль оценил поддержку».