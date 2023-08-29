Евро поднимался выше 104 рублей

Евро в ходе торгов на Московской бирже превышал 104 руб. с 16 августа. По данным на 15:08, европейская валюта росла на 0,87%, до 104,08 руб.

Однако к 15:20 евро немного замедлил рост. Валюта торговалась по 103,88 руб. (+0,68%). Доллар рос на 0,85%, поднимаясь до 96,12 руб. Американская валюта также впервые с 16 августа превысила 96 руб.

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Подробнее о динамике курса рубля — в материале «Ъ FM» «Рубль ослабит курсовую стабилизацию».