Рубль оценил поддержку

Власти определились, как будут бороться со слабым рублем. Но экономисты не уверены, что это поможет. На этой неделе было предпринято две попытки остановить девальвацию. 15 августа ЦБ на внеочередном заседании резко повысил ключевую ставку, что сделало сбережения в рублях более привлекательными. А 16 августа, если верить источникам СМИ, состоялось совещание, на котором правительство попросило экспортеров продавать больше валюты. Рубль отреагировал неоднозначно: сначала ему действительно удалось укрепиться до 92 за доллар. Но затем тренд развернулся, и цена вернулась к 94. Достаточно ли принятых мер для стабилизации курса? Мнения экономистов выслушал Иван Якунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Пока вся информация о правительственном совещании неофициальная. «Ведомости» утверждают, что на бумаге экспортеров никто не обяжет продавать больше валюты. Их просто об этом попросили, а они якобы согласились. Власти, со своей стороны, обещают вести мониторинг. Bloomberg уточняет, что для компаний подготовят индивидуальные рекомендации, которые будут касаться не только продажи валюты, но также выплат дивидендов и займов.

Изначально мера казалась странной. Экспортеры, по данным ЦБ, и так продают 84% заработанной валюты. Возможно, просьб к ним было несколько, полагает управляющий директор Trade123 Владимир Рожанковский: «Вся эта выручка распылена где-то на счетах в разных дружественных странах, и это очень большие средства. Только в одной Индии, насколько я помню, застряло около $50 млрд.

Там есть сложности именно законодательного плана. Индусы категорически не хотят экспортировать рупию, это их внутренняя установка — тут ничего не поделаешь. Все это необходимо обсуждать, и, наверное, в этом и есть смысл прошедших переговоров. Возможно, экспортеров попросили занять более активную позицию, потому что это деньги России».

Как бы то ни было, спекулянтов такие сообщения впечатлили, и доллар опустился до 92 руб. Хотя еще 14 августа он стоил 101 руб. Да, укрепление оказалось временным — тренд через несколько часов развернулся. И в этом нет ничего удивительного, учитывая, что власти в слабости курса экспортеров никогда не упрекали, напоминает экономист Игорь Николаев:

«Главная причина — происходящее с внешнеторговым балансом. Экспорт по сравнению с прошлым годом в стоимостном выражении сильно сократился, а импорт растет. За первое полугодие, по данным Росстата, у нас положительное сальдо внешнеторгового баланса снизилось более чем на 60%. Это фундаментальная причина. С этой точки зрения ничего не изменилось. Экспорт не стал расти — импорт не стал снижаться».

Но это пока. 15 августа ключевая ставка взлетела до 12%. Это делает кредиты более дорогими, в том числе на импортную продукцию. Поэтому, как уже не раз говорили собеседники “Ъ FM”, спрос на валюту должен снизиться. Правда, изменение ключевой ставки проявляется в экономике примерно через полгода. До этого, видимо, курс должны в ручном режиме поддерживать экспортеры. А что потом? Ничего хорошего, говорит экономист, профессор института Помпеу Фабра Рубен Ениколопов:

«Мне кажется, до тех пор, пока не решат проблему бюджетного дефицита, никуда не деться, рубль будет слабеть. Понятно, что с ним по политическим причинам справиться гораздо сложнее, поскольку дефицит возникает за счет роста военных расходов. В текущей ситуации я не представляю, как они могут сильно сократиться, как и социальные, ввиду грядущего голосования. Я не верю, что это сделают».

Высокий уровень расходов государства сама глава ЦБ Эльвира Набиуллина называла одной из причин девальвации. В экономике просто появилось слишком много рублей, поэтому они обесцениваются. Справедливо и обратное: та валюта, которая все-таки попадает в страну, из нее утекает. Ограничить этот поток власти могут — так уже было полтора года назад. Но, как говорят источники СМИ, такой сценарий на правительственном совещании описывался как крайний.

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