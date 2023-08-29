Экс-глава «Открытия» Задорнов: возвращение валюты укрепит рубль до 85 за доллар

Бывший председатель правления «Открытия» Михаил Задорнов считает, что есть несколько способов для укрепления курса рубля. По его словам, если удастся решить существующие проблемы хотя бы частично, а цены на сырье не снизятся, то рубль должен укрепиться примерно до 85 руб. за доллар. Он уточнил, что «это будет не сезонное укрепление, а возвращение к некоему нормальному, равновесному уровню». По его словам, одной из неочевидных причин ослабления рубля стали рупии, зависшие в Индии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Задорнов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Михаил Задорнов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Господин Задорнов поднял эту тему в колонке для РБК. В числе вариантов укрепления рубля он назвал:

«самый простой для понимания, но самый сложный для реализации метод» — сократить бюджетное и монетарное стимулирование (речь об ужесточении фискальной и денежной политики, одним из шагов в этом направлении он считает повышение ключевой ставки Центробанком);

ввести контроль за продажами валюты со стороны экспортеров (по мнению Михаила Задорнова, «невозможно в сегодняшних условиях "узкого" рынка допускать непродажу валютной выручки»);

правительству и ЦБ — решить проблему с возвратом зависших в Индии рупий (российские компании, отказавшиеся от расчетов в долларах, получают в них оплату за экспорт, но не могут вывести из страны из-за строгого валютного контроля, что тоже давит на рубль);

ввести ограничения по движению капитального счета: он призвал правительство и ЦБ «контролировать фактический уход валюты по этому каналу — дивидендов и другого дохода нерезидентов, продажи иностранцами бизнеса с выводом валюты» (экономист подчеркивает, что ограничения должны касаться только предприятий — так как «неправильно контролировать движение капитала у населения и у мигрантов, работающих в России»);

среди других мер — развитие инфраструктуры прямых и биржевых расчетов в дружественных валютах.

Совет директоров ЦБ на внеочередном заседании 15 августа повысил ключевую ставку сразу на 3,5 процентного пункта, до 12%. Регулятор уверял, что решение принято в целях ограничения рисков для ценовой стабильности. 16 августа, по данным СМИ, состоялось совещание, на котором правительство попросило экспортеров продавать больше валюты. На этом фоне рубль сначала укрепился до 92 за доллар, но потом вернулся к снижению.

О последствиях решения ЦБ — в материале «Ъ FM» «Рубль оценил поддержку».

Лаура Кеффер