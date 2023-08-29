Курс доллара на Мосбирже превышал 96 рублей

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже превышал отметку в 96 руб. впервые с 16 августа, свидетельствуют данные торговой площадки.

На пике курс американской валюты составлял 96,02 руб. По состоянию на 14:05 мск доллар торгуется на отметке 95,95 руб. Курс евро по состоянию на 14:05 мск торговался на отметке 103,25 руб.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

Подробнее о динамике курса рубля читайте в материале «Ъ FM» «Рубль ослабит курсовую стабилизацию».

Александр Кислов