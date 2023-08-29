Центр Грабаря заявил о готовности отчета по обследованию «Троицы»

Отчет по обследованию иконы «Святая Троица» Андрея Рублева готов, дата реставрационного совета пока согласовывается с его участниками. Об этом заявила заведующая отделом по научно-методической работе и выставочной деятельности центра Грабаря Елена Проханова.

«Мы сейчас ставим на согласование дату расширенного реставрационного совета, потому что нужно, чтобы ее подтвердила и Лавра, и Третьяковка. И дальше мы уже будем приглашать участников совета»,— рассказала «РИА Новости» госпожа Проханова. Она уточнила, что на совет пригласят экспертов Русского музея, Эрмитажа, Музея имени Андрея Рублева, Института искусствознания.

15 мая Русская православная церковь (РПЦ) сообщила, что Владимир Путин решил вернуть ей «Троицу». 16 мая патриарх Кирилл попросил администрацию президента согласовать перенос иконы в храм Христа Спасителя на празднование Троицы 4 июня. В июне РПЦ продлила пребывание «Троицы» в храме до 19 июля. В тот же день ее перевезли в центр имени Грабаря из храма Христа Спасителя.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Печально об образе».

Лаура Кеффер