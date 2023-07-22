Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Печально об образе

Проблемы вокруг рублевской «Троицы» вынесли на круглый стол

В московском Государственном институте искусствознания провели круглый стол «"Святая Троица" Андрея Рублева: проблемы консервации и экспонирования». В нем очно и по видеосвязи участвовали ведущие профильные специалисты, искусствоведы, реставраторы, представители центральных музеев. Рассказывает Сергей Ходнев.

С коллегами из Института искусствознания судьбу «Троицы» дистанционно обсуждали специалисты из других институций

С коллегами из Института искусствознания судьбу «Троицы» дистанционно обсуждали специалисты из других институций

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

С коллегами из Института искусствознания судьбу «Троицы» дистанционно обсуждали специалисты из других институций

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Что касается административной стороны нынешнего положения дел с «Троицей», то тут в событиях круглого стола были две кульминации. Первая — начальное выступление Михаила Пиотровского (по видеосвязи). Директор Государственного Эрмитажа, правда, сначала попытался абсолютизировать проблему, заговорив об общемировых процессах, угрожающих традиционному музейному сообществу («ресакрализация, десекуляризация, в целом архаизация как тенденция в развитии общества»). Но потом, перейдя к «Троице», неожиданно выразил удивление тем, почему в этом случае не был соблюден «протокол», которого придерживались, когда передавали Александро-Невской лавре гробницу Александра Невского.

Видимо, основная часть этого «протокола» — тщательная подготовка договора о передаче: с ним в случае гробницы святого князя (если верить Михаилу Пиотровскому) действительно все обстояло так, что никто не терял лицо. И теперь Эрмитаж без спешки исследует всевозможные показатели Троицкого собора петербургской лавры, чтобы потом подготовить техзадание. А уж техзадание будет такое, как будто «мы просто наш экспонат экспонируем в лавре»: безопасность, температурно-влажностный режим — все это должно быть на музейном уровне, саму раку, скорее всего, закроют для сохранности «стеклянным куполом», и в договоре установлены права музея в случае чего изъять гробницу обратно и даже вывозить ее на выставки. Потому что, как подчеркнул директор Эрмитажа, «нет "требований музея" — есть требования, обеспечивающие сохранность памятника», и их, соответственно, должна придерживаться церковная сторона. Присутствующие об этом ничего не сказали, но в смысле подготовки договорных документов относительно «Троицы» все, видимо, действительно происходило менее гладко и логично.

Хотя бы частично это можно было понять из выступления Юлиана Халтурина, заведующего отделом комплексных исследований Третьяковской галереи. Он наконец рассказал, что сложно подготовленное текущее соглашение о передаче рублевской иконы в лавру трехстороннее — между Третьяковской галереей, Центром Грабаря (где икона находится сейчас) и Троице-Сергиевой лаврой. Причем, во-первых, за Третьяковкой остается обязанность раз в три месяца контролировать состояние иконы, а раз в год обследовать ее тщательно и всесторонне (оборудование и помещение для этого должна предоставить лавра). Во-вторых и в-главных, необходимым условием для перевоза иконы в лавру поставлено создание для нее климатической капсулы (тоже на монастырские средства, что занятно). Но для этого как минимум нужно подготовить техзадание, а его разработка теперь едва начата.

Естественно, говорили о текущей сохранности памятника. В этом смысле самым предметным вышло выступление реставратора Третьяковской галереи Дмитрия Суховеркова: с одной стороны, он отверг популярный миф о том, что от подлинной «Троицы» ничего не осталось, все-де сфабриковали реставраторы ХХ века. Степень сохранности авторской живописи, пусть «потертой»,— 80%, что для иконы с трудной судьбой немало. С другой стороны, на макрофотографиях методично продемонстрировал трещины, вспучивания, отслоения и утраты с такой наглядностью, что сомневаться в отчаянном состоянии «Троицы» не приходится. Одна проблема: это все данные еще до перевезения иконы в храм Христа Спасителя, детальное обследование ее после тамошнего пребывания еще не проведено. «Маячки» из папиросной бумаги, наклеенные на трещины между иконными досками с оборотной стороны, не разорвались, а провисли, то есть пока трещины не разошлись уж точно — но делать из этого далеко идущие выводы сложно, для них нужны месяцы постоянного наблюдения.

Что совершенно ясно уже сейчас (в частности, по докладу Екатерины Гладышевой из той же Третьяковки) — в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры икона вряд ли может находиться. Это крохотное помещение без должной охраны и без музейного климата, с ежедневным валом паломников и горящими свечами; иконы тамошнего иконостаса и помимо «Троицы» разумнее всего было бы вынуть, заменить точными списками и музеефицировать — иначе с них так и придется счищать копоть десятилетие за десятилетием, но это нельзя делать до бесконечности, они и без того, как выясняется, осыпаются. Как установить в этом маленьком драгоценном пространстве новехонькую капсулу с «Троицей», чтобы она, освещенная по музейным нормам, не выглядела там диковато и инородно,— непонятно. Но как, с другой стороны, соблюсти тогда условия уже подписанного договора, который предполагает именно Троицкий собор в качестве места пребывания иконы,— тоже остается непонятным.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...