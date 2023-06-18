Минкульт сообщил о стабильном состоянии «Троицы» и продлил пребывание иконы в храме Христа Спасителя

Минкультуры продлило пребывание иконы Андрея Рублева «Святая Троица» в храме Христа Спасителя по просьбе Русской православной церкви (РПЦ). Икона пробудет там до 19 июля. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В сообщении говорится, что за состоянием иконы следят эксперты, в том числе сотрудники Третьяковской галереи. «Икона в стабильном состоянии: резких колебаний температурно-влажностного режима в храме не зафиксировано»,— сообщили в министерстве.

Представители РПЦ обратились с просьбой продлить пребывание иконы, чтобы верующие смогли поклониться образу на праздник преподобного Сергия Радонежского. Его память чтят 18 июля.

Московская патриархия в середине мая сообщила, что по решению президента России Владимира Путина «Троицу» передадут РПЦ. Икона была установлена в храме Христа Спасителя 3 июня.

Патриарх Кирилл заявлял, что «Троица» пробудет в храме Христа Спасителя год, после ее отправят в Троице-Сергиеву лавру. Однако в Минкультуры сообщили, что икона будет находиться в храме до 18 июня, после чего отправится на реставрацию, которая может занять до года. В середине июня РПЦ сообщила, что икона пробудет в храме до 18 июля, после чего отправится на реставрацию.

Подробнее о передаче иконы — в материале «Ъ» «"Троице" продлевают срок».

Олеся Павленко