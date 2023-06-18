Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минкульт сообщил о стабильном состоянии «Троицы» и продлил пребывание иконы в храме Христа Спасителя

Минкультуры продлило пребывание иконы Андрея Рублева «Святая Троица» в храме Христа Спасителя по просьбе Русской православной церкви (РПЦ). Икона пробудет там до 19 июля. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В сообщении говорится, что за состоянием иконы следят эксперты, в том числе сотрудники Третьяковской галереи. «Икона в стабильном состоянии: резких колебаний температурно-влажностного режима в храме не зафиксировано»,— сообщили в министерстве.

Представители РПЦ обратились с просьбой продлить пребывание иконы, чтобы верующие смогли поклониться образу на праздник преподобного Сергия Радонежского. Его память чтят 18 июля.

Московская патриархия в середине мая сообщила, что по решению президента России Владимира Путина «Троицу» передадут РПЦ. Икона была установлена в храме Христа Спасителя 3 июня.

Патриарх Кирилл заявлял, что «Троица» пробудет в храме Христа Спасителя год, после ее отправят в Троице-Сергиеву лавру. Однако в Минкультуры сообщили, что икона будет находиться в храме до 18 июня, после чего отправится на реставрацию, которая может занять до года. В середине июня РПЦ сообщила, что икона пробудет в храме до 18 июля, после чего отправится на реставрацию.

Подробнее о передаче иконы — в материале «Ъ» «"Троице" продлевают срок».

Олеся Павленко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...