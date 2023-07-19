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Икону «Троица» доставили в центр имени Грабаря из храма Христа Спасителя

Икону «Троица» кисти Андрея Рублева увезли из храма Христа Спасителя во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика Грабаря. Сотрудники центра должны провести реставрацию. По данным ТАСС, ее уже доставили в центр.

Как передает «РИА Новости», из витрины, в которой икона находилась в храме, ее перенесли в специально оборудованную машину для перевозки художественных ценностей компании «Арт—Курьер». На кадрах, которые публикует агентство, машину с иконой сопровождает дорожно-патрульная служба.

Икона находилась в храме Христа Спасителя с 3 июня. В центре имени Грабаря для иконы подготовили специальное помещение с климат-контролем, газовой системой пожаротушения, техническими средствами охраны. Реставрационный комитет считает, что реставрация иконы займет как минимум год.

12 июля патриарх Кирилл и министр культуры Ольга Любимова подписали договор о передаче «Троицы» в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре на 49 лет с возможностью продления. В Третьяковской галерее, где икона находилась с 1929 года, говорили, что реставраторы музея, согласно договору, также должны периодически осматривать «Троицу».

Подробнее о положении дел с иконой — в интервью «Ъ» члена комиссии Минкульта по особо ценным объектам культурного наследия Льва Лифшица.

Лусине Баласян

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