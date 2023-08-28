Таиланд обдумывает сроки

Власти Таиланда не исключили, что втрое увеличат срок безвизового пребывания россиян. Правительство рассмотрит возможность поднять его до 90 дней, заявил премьер-министр страны Сеттха Тхависин. Сейчас российские туристы могут находиться в Таиланде 30 дней, а дальше им приходится либо оформлять визу, либо выезжать в другую страну и затем возвращаться в Королевство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Даниил Иванов, Коммерсантъ Фото: Даниил Иванов, Коммерсантъ

Россияне при этом нередко уезжают туда на зимовку. Но во сколько теперь может обойтись такое путешествие? И к чему готовиться туристам? Независимый эксперт по авиаперевозкам Александр Мишин подчеркивает, что вариантов улететь в Таиланд напрямую из Москвы не так много, зато стыковочных рейсов достаточно: «Из Москвы в Таиланд можно долететь с пересадкой. Например, через Бахрейн, перелет в одну сторону обойдется от 30 тыс. руб., через Оман примерно за эту же стоимость.

Из России выполняются рейсы в тот же Бангкок из аэропорта Иркутска. Если вы летите из Москвы, Санкт-Петербурга, другого города Центральной России, необходимо будет сделать пересадку в Иркутске. Но перелеты через него дороже — в районе 45 тыс. руб. за билет в одну сторону и без багажа. Также можно добраться через Доху, Пекин, Дубай — вариантов долететь до Таиланда много. Все зависит от того, где вы хотите сделать пересадку и от ее длительности. Есть вероятность, что прямые рейсы из больших городов России появятся ближе к зимнему сезону».

Россияне в прошлом году стали лидерами среди иностранцев по покупке недвижимости в Таиланде. По данным Тайского информационного центра недвижимости, они потратили там на жилье $25 млн. Сейчас в этом азиатском Королевстве для аренды и приобретения доступны два варианта — апартаменты и виллы, и цены на них в перспективе могут вырасти, говорит управляющий партнер агентства недвижимости Intermark Real Estate Ирина Мошева:

«Месячная стоимость апартаментов начинается от $700 и доходит где-то до $7-8 тыс., вилл — от $1,2 тыс. до $10 тыс.

Цена зависит от расположения, локации, близости к морю. Также играет роль инфраструктура рядом, благоустроенность комьюнити, апарт-отель это или отель с виллами. И для вилл принципиально наличие собственного бассейна. При аренде на месяц и более требуется депозит, который, как правило, равен половине или всей ее стоимости. Он вносится, чтобы защитить владельца от каких-либо повреждений объекта, неуплат и так далее.

Что касается покупки недвижимости, здесь точно так же два типа объектов — апартаменты и виллы. Их цена начинается от $100 тыс. Очень часто объекты продаются с гарантированным доходом, когда в момент заключения сделки собственник подписывает два договора. Первый — купли-продажи, второй — с УК на управление его объектом, когда он не живет. Компания сдает его в аренду — владелец получает доход. В целом нововведение повлечет приток туристов, и можно ожидать, что цены на жилье, в том числе на его аренду, вырастут».

Россия тем временем заняла третье место по турпотоку в Таиланд за первое полугодие. По данным местного управления по туризму, с января по середину июля азиатскую страну посетили более 800 тыс. россиян. По этому показателю отечественные путешественники уступили только выходцам из Малайзии и Китая.

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Владимир Расулов