Таиланд манит россиян

Число прибывших в Таиланд россиян за первое полугодие этого года достигло почти 800 тыс. Об этом со ссылкой на данные министерства туризма и спорта страны сообщает агентство Bloomberg. Как выяснил “Ъ FM”, интерес к такому направлению обеспечило наличие прямого авиасообщения и более низкие цены на продукты и недвижимость. Подробности — у Владимира Расулова.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

За первое полугодие этого года в Таиланд прибыли порядка 800 тыс. россиян. Показатель вырос на 1000% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Одна из причин — снятие связанных с COVID-19 ограничений. Другая — наличие прямого авиасообщения, пояснил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин:

«В Таиланд есть рейсы из многих городов России. И в условиях, когда порядка 50% стран недоступны для прямого авиасообщения, это государство демонстрирует хорошие показатели наравне, например, с Объединенными Арабскими Эмиратами, Турцией и Египтом. Пока можно предположить, что по итогам года как минимум 1,5 млн человек отдохнет в Таиланде».

Еще одна привлекательная опция — гастрономия. Особенно, когда еда в разы дешевле, чем в России, поделилась Алина Владимирова, которая зимует там каждый год:

«Жизнь здесь выходит намного дешевле примерно при одинаковой продуктовой корзине. Когда я приехала в Россию, цены сильно ударили по моему кошельку. То есть, условно, я купила на две недели то же, что и всегда: набор круп, фруктов, овощей, мяса и рыбы. И была очень удивлена, потому что это обошлось мне в 7,5 тыс. руб. В Таиланде за 3,5 тыс. батов, будем считать курс 1 к 2, можно купить намного больше».

По данным местных риэлторов, россияне чаще, чем другие, покупают недвижимость на Пхукете, в том числе, чтобы потом сдавать ее в аренду. И по соотношению цена-качество жилье в Таиланде опережает российское, продолжила Алина Владимирова:

«Несмотря на то, что в стране сильно выросли цены, они все равно ниже, чем в Москве. Например, в российской столице я сдаю свою квартиру за 40 тыс. руб., а там за 20 тыс. батов снимаю шикарную двушку в комплексе недалеко от моря со спортзалом и несколькими бассейнами. То есть качество жизни в разы отличается».

Поэтому многие россияне предпочитают в азиатском королевстве объекты премиального уровня. Как сообщают в агентстве Knight Frank Thailand, в 2022-м на Пхукете было продано около 340 вилл, что на 80% больше, чем годом ранее.

И нередко их владельцами становились россияне, рассказала эксперт по зарубежной недвижимости Татьяна Советова: «Бюджетные апартаменты до сих пор остались, есть варианты стоимостью от $127 тыс. в гостиничных комплексах либо под управлением отельных сетей. Самые ходовые покупки, наверное, это где-то $200-400 тыс.

Если говорить про состоятельных клиентов, то сделки стартуют от $1 млн. Покупатели из России приобретали виллы за $6 и за $8 млн».

Ряд проблем, впрочем, сохраняется. Карты российских банков в Таиланде по-прежнему не работают. Кроме того, в стране — новая волна заражения лихорадкой Денге. Как сообщали СМИ, за последнюю неделю ей заразилось 5 тыс. человек, что сопоставимо с уровнем 2019 года, когда была объявлена эпидемия.

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Елена Тюленева, Светлана Белова