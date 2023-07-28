Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Таиланд манит россиян

Почему страна становится все привлекательнее для путешественников

Число прибывших в Таиланд россиян за первое полугодие этого года достигло почти 800 тыс. Об этом со ссылкой на данные министерства туризма и спорта страны сообщает агентство Bloomberg. Как выяснил “Ъ FM”, интерес к такому направлению обеспечило наличие прямого авиасообщения и более низкие цены на продукты и недвижимость. Подробности — у Владимира Расулова.

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

За первое полугодие этого года в Таиланд прибыли порядка 800 тыс. россиян. Показатель вырос на 1000% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Одна из причин — снятие связанных с COVID-19 ограничений. Другая — наличие прямого авиасообщения, пояснил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин:

«В Таиланд есть рейсы из многих городов России. И в условиях, когда порядка 50% стран недоступны для прямого авиасообщения, это государство демонстрирует хорошие показатели наравне, например, с Объединенными Арабскими Эмиратами, Турцией и Египтом. Пока можно предположить, что по итогам года как минимум 1,5 млн человек отдохнет в Таиланде».

Еще одна привлекательная опция — гастрономия. Особенно, когда еда в разы дешевле, чем в России, поделилась Алина Владимирова, которая зимует там каждый год:

Как пассажиропоток авиакомпаний вернулся к уровням пятилетней давности

Как пассажиропоток авиакомпаний вернулся к уровням пятилетней давности

«Жизнь здесь выходит намного дешевле примерно при одинаковой продуктовой корзине. Когда я приехала в Россию, цены сильно ударили по моему кошельку. То есть, условно, я купила на две недели то же, что и всегда: набор круп, фруктов, овощей, мяса и рыбы. И была очень удивлена, потому что это обошлось мне в 7,5 тыс. руб. В Таиланде за 3,5 тыс. батов, будем считать курс 1 к 2, можно купить намного больше».

По данным местных риэлторов, россияне чаще, чем другие, покупают недвижимость на Пхукете, в том числе, чтобы потом сдавать ее в аренду. И по соотношению цена-качество жилье в Таиланде опережает российское, продолжила Алина Владимирова:

«Несмотря на то, что в стране сильно выросли цены, они все равно ниже, чем в Москве. Например, в российской столице я сдаю свою квартиру за 40 тыс. руб., а там за 20 тыс. батов снимаю шикарную двушку в комплексе недалеко от моря со спортзалом и несколькими бассейнами. То есть качество жизни в разы отличается».

Поэтому многие россияне предпочитают в азиатском королевстве объекты премиального уровня. Как сообщают в агентстве Knight Frank Thailand, в 2022-м на Пхукете было продано около 340 вилл, что на 80% больше, чем годом ранее.

Представители туриндустрии — о том, почему россияне нечувствительны к сложностям в отпуске

И нередко их владельцами становились россияне, рассказала эксперт по зарубежной недвижимости Татьяна Советова: «Бюджетные апартаменты до сих пор остались, есть варианты стоимостью от $127 тыс. в гостиничных комплексах либо под управлением отельных сетей. Самые ходовые покупки, наверное, это где-то $200-400 тыс.

Если говорить про состоятельных клиентов, то сделки стартуют от $1 млн. Покупатели из России приобретали виллы за $6 и за $8 млн».

Ряд проблем, впрочем, сохраняется. Карты российских банков в Таиланде по-прежнему не работают. Кроме того, в стране — новая волна заражения лихорадкой Денге. Как сообщали СМИ, за последнюю неделю ей заразилось 5 тыс. человек, что сопоставимо с уровнем 2019 года, когда была объявлена эпидемия.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Елена Тюленева, Светлана Белова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...