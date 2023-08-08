Перевозчиков уговаривают на Азию

Чартеров из Азии в Россию может стать значительно больше. Авиационные власти попросили отечественных перевозчиков подумать над запуском круглогодичных рейсов из Таиланда, Лаоса, Вьетнама и Малайзии, пишут СМИ со ссылкой на письмо Росавиации. Речь идет о прямых нерегулярных перелетах не менее раза в неделю в Москву, Санкт-Петербург и Мурманск, а также в зимний период с такой же частотой в Иркутск и Улан-Удэ. Причина — растущий интерес к турам в Россию со стороны путешественников из этих стран Юго-Восточной Азии.

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Расширение чартерной географии стало бы ощутимым плюсом для отечественного туристического сектора, говорит вице-президент Российского союза туриндустрии и председатель совета директоров холдинга «Випсервис» Дмитрий Горин. Он подтвердил, что Росавиация ведет переговоры с участниками отрасли:

«У нас были консультации, например, с Мьянмой, и они заинтересованы как в российских туристах, так и в том, чтобы отправлять своих граждан. В связи с расширением авиационных перевозок и упрощением получения виз мы рассчитываем, что даже из тех стран, откуда было не так много путешественников, будет больше поток именно организованных пакетных туров.

В текущих условиях любой чартерный рейс для туркомпании — прежде всего возможность восстановить бизнес.

Нехватка международных воздушных сообщений — это всегда более высокие цены. Чартерный рейс дешевле на 30%. От этого выигрывают как зарубежные туристы, так и российские. В ситуации, когда мы выполняем рейсы в 35 открытых стран из 69, запуск направления, даже не очень популярного ранее, дает новые возможности. Конечно, нужно реально оценивать коммерческие риски авиакомпаний, поэтому Росавиация и попросила их посмотреть экономическую целесообразность таких перелетов».

Но насколько авиакомпаниям интересно расширять чартерное сообщение с Юго-Восточной Азией? И хватит ли для этого самолетов в условиях санкционных ограничений? Управляющий директор журнала «Авиатранспортное обозрение» Максим Пядушкин считает, что существенных проблем с парком возникнуть не должно, а вот получится ли заполнять эти борта иностранцами, большой вопрос:

«Если мы говорим про один чартерный рейс в неделю, то это скорее некая имиджевая история, чтобы российские авиакомпании начали летать в ту или иную страну. Но большого эффекта на пассажиропоток авиакомпаний, на российский авиационный трафик в целом это не окажет. Увеличится ли число туристов из стран Юго-Восточной Азии, сказать сложно. Недавно погранслужба ФСБ опубликовала данные по въезду иностранцев за первые полгода. В 2022-м в Россию приехали 80 тыс. человек, в 2023-м — 180 тыс. Рост вроде есть, но объемы по-прежнему не очень большие.

Что касается самолетов, которые могут беспрепятственно летать за границу, их уже довольно много. Российские авиакомпании пытаются выкупить их у западных лизингодателей — есть разные схемы, как это можно сделать, чтобы не нарушать санкции, нашли какие-то юридические лазейки. То есть в принципе для одного рейса в неделю самолет найти можно — это не проблема.

У нас нет производств дальнемагистральных самолетов. Последние 96-е вывели из эксплуатации еще лет 10 назад, а новый 96-400М пока даже не взлетел.

У "Аэрофлота" есть выкупленные Boeing 777 и Airbus A330. Там полтора десятка, по-моему, этого в принципе достаточно.

У авиакомпании "Россия" есть Boeing 747, 777, которые принадлежали российским лизингодателям. Если я правильно понимаю, они тоже очищены от двойной регистрации, то есть их можно использовать для полетов за границу. Также важно, откуда будут летать самолеты. Если из Москвы, то нужен широкий фюзеляж, если из Иркутска, то можно дотянуть на узкофюзеляжном».

По данным Ассоциации туроператоров России, въездной турпоток в первом полугодии этого года оказался в 10 раз ниже, чем за аналогичный период рекордного допандемического 2019-го, когда в страну приехали примерно 2 млн человек. Лидерами по числу поездок в Россию оказались граждане Китая, Германии, Казахстана, Турции и Ирана, но, как правило, это были деловые туристы, заключили в АТОР.

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Владимир Расулов