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Коммерсантъ FM
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Генконсул: спрос на турпоездки в Россию в Китае достиг доковидных значений

Спрос среди граждан Китая на туристические поездки в Россию по итогам первого полугодия достиг тех же значений, какие были до пандемии коронавируса, заявил «РИА Новости» генконсул РФ в китайском городе Шэньян Сергей Черненко. В числе популярных направлений он назвал Москву, Санкт-Петербург и Сочи.

По словам господина Черненко, пандемия оказала большое влияние на экономическую ситуацию в соседних с Россией провинциях. Как пояснил дипломат, многие предприятия, в том числе ориентированные на сотрудничество с российскими контрагентами, «не пережили» длившуюся три года пандемию. «Соответственно, спрос на поездки в соседнюю страну со стороны жителей приграничных китайских регионов, вероятно, также будет ниже, чем до начала пандемии»,— добавил он.

Генконсул напомнил, что Китай включен в утвержденные правительством списки стран, граждане которых с 1 августа могут получить единую электронную визу, а также оформить туристическую визу на 6 месяцев на основании подтверждения о бронировании места в гостинице.

Правительства РФ и КНР в 2000 году заключили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках. Оно позволяет туристам в группах от 5 до 50 человек посещать Россию или Китай и находиться там без визы в течение 15 дней.

В феврале в МИД Китая и России заявили о готовности возобновить взаимный туризм. В том же месяце страны возобновили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках. В конце февраля первая после пандемии COVID-19 группа туристов из Китая прибыла в Россию.

Подробности — в материале «Ъ» «Туристы не долетают до Хайнаня».

Лаура Кеффер

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