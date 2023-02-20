Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках

Российские и китайские власти восстановили действие соглашения по безвизовым групповым туристическим поездкам, сообщили Минэкономики и МИД РФ. Пекин разрешил возобновить отправку туристических групп в 20 стран, включая Россию, с 6 февраля. Однако решение насчет РФ осложнялось из-за приостановленного на время пандемии соглашения.

Соглашение о безвизовых групповых туристических поездках было заключено в 2000 году между правительствами РФ и КНР. Оно позволяет туристам в группах от 5 до 50 человек посещать Россию или Китай и находиться там без визы в течение 15 дней.

Минэкономики сообщило о возобновлении действия документа РБК. Министерство иностранных дел подтвердило информацию. Ведомство отметило, что граждане КНР могут въезжать в Россию как на основании виз, «так и в безвизовом порядке» в рамках межправительственного соглашения. Российские власти сейчас ожидают от Китая списка компаний, которые планируют отправлять групповые туры в Россию в рамках соглашения. Минэкономики отправит этот перечень в погранслужбу.

По данным Ассоциации туроператоров России, за 2022 год Россию с туристическим визитом посетили 200,1 тыс. иностранных граждан, что почти в полтора раза меньше, чем в 2021-м. Китай до пандемии был рекордсменом по количеству туристов, приезжающих в РФ. В 2019 году граждане КНР совершили 1,5 млн туристических визитов, но по результатам 2022-го показатель сократился до 842 поездок в связи с коронавирусными ограничениями. Турпоток возобновляется на фоне отмены этих ограничений в Китае.

О том, стоит ли ждать полноценного возвращения китайских туристов,— в колонке Александры Мерцаловой «Турпоток в режиме ожидания».

Леонид Уварчев