Первая после пандемии COVID-19 группа туристов из Китая прибыла в Россию

В Россию прибыла организованная группа туристов из Китая, ставшая первой после начала пандемии коронавируса. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Александр Осауленко. Он принимал участие во встрече туристов в аэропорту Шереметьево.

Группа туристов прилетела вчера, 23 февраля, вечером. По словам вице-президента РСТ, российский турбизнес ждал этого «достаточно долго, фактически три года». «Сегодня мы принимаем первую группу китайских туристов, которые пока едут по самому популярному в свое время маршруту Москва— Санкт-Петербург»,— рассказал он (цитата по ТАСС).

В столицу из Китая прибыли более 30 туристов, уточнил начальник управления международного взаимодействия Комитета по туризму Москвы Булат Нурмуханов. В 2019 году Россию посетили 1,2 млн китайских туристов. В РСТ рассчитывают, что в 2023 году этот показатель может быть превышен.

В феврале в МИД Китая и России заявили о готовности возобновить взаимный туризм. В том числе месяце страны возобновили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках. Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй говорил о желании Китая увеличить число рейсов в Россию. По данным Ассоциации туроператоров России, за 2022 год Россию с туристическим визитом посетили 200,1 тыс. иностранных граждан. Китай до пандемии был рекордсменом по количеству туристов, приезжающих в Россию.

О проблемах перевозчиков с рейсами в КНР читайте в материале «Ъ FM» «Авиакомпании озадачились полетами в Китай».

Лаура Кеффер