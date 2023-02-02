В МИД Китая и России заявили о готовности возобновить взаимный туризм

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился с первым замглавы МИД Китая Ма Чжаосюя. Стороны выступили за скорейшее восстановление взаимного туризма. Также они подтвердили готовность защищать суверенитет двух стран и строить «справедливый многополярный миропорядок».

«В свете снятия карантинных ограничений выражено общее мнение о целесообразности скорейшего восстановления динамики очных контактов, взаимного туризма, людских и гуманитарных обменов между нашими странами»,— говорится в сообщении российского МИДа.

С 6 февраля Китай возобновит групповой туризм в Россию и несколько других стран. Эту практику КНР приостановила в 2020 году на фоне пандемии COVID-19. В МИД РФ заверяли, что на сегодня нет препятствий для китайских туристов, которые хотят посетить Россию. 20 января посольство Китая в РФ сообщило, что готова выдавать туристические визы россиянам.

Также между странами действовало соглашение о безвизовых групповых туристических поездках. Оно было приостановлено в 2021 году из-за COVID-19. 8 февраля планируется заседание межведомственной комиссии для утверждения процедуры соглашения.

Подробнее о том, как был организован китайский туризм в Россию до пандемии,— в спецпроекте «Ъ» «По системе "все свои"».

Лусине Баласян