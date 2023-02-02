Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В МИД Китая и России заявили о готовности возобновить взаимный туризм

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился с первым замглавы МИД Китая Ма Чжаосюя. Стороны выступили за скорейшее восстановление взаимного туризма. Также они подтвердили готовность защищать суверенитет двух стран и строить «справедливый многополярный миропорядок».

«В свете снятия карантинных ограничений выражено общее мнение о целесообразности скорейшего восстановления динамики очных контактов, взаимного туризма, людских и гуманитарных обменов между нашими странами»,— говорится в сообщении российского МИДа.

С 6 февраля Китай возобновит групповой туризм в Россию и несколько других стран. Эту практику КНР приостановила в 2020 году на фоне пандемии COVID-19. В МИД РФ заверяли, что на сегодня нет препятствий для китайских туристов, которые хотят посетить Россию. 20 января посольство Китая в РФ сообщило, что готова выдавать туристические визы россиянам.

Также между странами действовало соглашение о безвизовых групповых туристических поездках. Оно было приостановлено в 2021 году из-за COVID-19. 8 февраля планируется заседание межведомственной комиссии для утверждения процедуры соглашения.

Подробнее о том, как был организован китайский туризм в Россию до пандемии,— в спецпроекте «Ъ» «По системе "все свои"».

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...