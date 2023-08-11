Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Туристы не долетают до Хайнаня

Бизнесу не удается возобновить программы

Возобновлению безвизового группового обмена с Китаем не удалось существенно поменять конъюнктуру рынка для российских участников рынка выездного туризма. Несмотря на интерес туристов, операторам не удается сформировать программы на Хайнань из-за занятости немногих выкупленных широкофюзеляжных самолетов на направлениях с гарантированно высоким спросом — таких как Таиланд.

Фото: Alessandro Diviggiano / Reuters

Фото: Alessandro Diviggiano / Reuters

Туроператорам пока не удается возобновить собственные программы на остров Хайнань в Китае: об отсутствии предложений “Ъ” рассказали в OnlineTur.ru и Travelata.ru. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе подтвердила, что программ нет, хотя бизнес работает над их возобновлением. Собеседник “Ъ” на туррынке связывает сложности с нехваткой свободных самолетов. Близкий к Минтрансу собеседник “Ъ” отметил, что от запуска рейсов перевозчиков удерживает недостаточный, по их меркам, спрос в условиях дефицита подходящего флота.

Интерес к пляжному отдыху на Хайнане вырос после возобновления с 1 августа этого года безвизового группового обмена между Россией и Китаем. Возможность поездки на остров упоминается в 10% поступающих от туристов запросов, говорит представитель OnlineTur.ru Игорь Блинов. До пандемии, напоминает он, Хайнань входил в десять самых востребованных курортов, формируя 4–5% продаж, и считался относительно бюджетным направлением.

В «Русском экспрессе» поясняют, что пользоваться безвизовым обменом могут туристы, которые ездят по одному маршруту в сопровождении сотрудника туроператора в коллективе 5–50 человек. Остальные должны получать обычные визы, для подачи на которые почти нет окон, или оформлять электронные ($150 с человека), въезжая через аэропорт Шанхая. На Хайнань туристы могут прилетать отдельно по безвизовым спискам, но только прямыми рейсами из России, говорят в «Русском экспрессе».

Авиавластями Китая установлен на Хайнане режим открытого неба, говорит источник “Ъ” в отрасли, и заявления перевозчиков на допуски Росавиация подтверждает без ограничений. На 10 августа, по данным собеседника “Ъ”, выдано более 50 допусков на регулярные рейсы в Хайкоу и более 150 — в Санья. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин уточняет, что в Китай не могут летать суда с двойной регистрацией, только выкупленные. У российских компаний, по его оценкам, сейчас есть 200–300 подобных самолетов и только часть из них широкофюзеляжные.

Источники “Ъ” в двух авиакомпаниях говорят, что Китай станет приоритетным направлением, если удастся выкупить несколько самолетов до конца сентября. В «Аэрофлоте» сообщили “Ъ”, что прорабатывают возможность открытия регулярных рейсов на Хайнань. В Anex Tour тоже рассматривают полетную программу на остров. Туры в Гуанчжоу, Пекин и Шанхай на регулярных рейсах пользуются спросом, добавили там.

Менять существующие полетные программы в пользу Хайнаня рискованно. Представитель «Интуриста» Дарья Домостроева объясняет, что многие широкофюзеляжные самолеты на зиму заняты под Таиланд, куда с начала года приехало более 800 тыс. россиян. «Перевозчикам выгоднее ставить рейсы, которые гарантированно заполнятся»,— говорит она. По словам госпожи Домостроевой, валютные курсы растут и не факт, что туры в Хайнань окажутся бюджетными. Дмитрий Горин добавляет, что за время пандемии с рынка ушли специализировавшие на Хайнане «Русь-тур» и «Тартус-тур». Возможно, добавляет он, осенью в РФ запустятся прямые рейсы Hainan Airlines.

Интерес самостоятельных туристов к Китаю скорее стабилен. В «Яндекс Путешествиях» и OneTwoTrip не заметили резкого роста бронирований билетов после 1 августа. Последние месяцы КНР у «Яндекс Путешествий» формирует 2,2–2,5% зарубежных продаж со средним чеком 50–55 тыс. руб.

Александра Мерцалова, Айгуль Абдуллина

Зарегистрируйтесь, чтобы дочитать статью

Узнавайте больше, чем лежит на поверхности

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...