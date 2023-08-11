Туристы не долетают до Хайнаня

Возобновлению безвизового группового обмена с Китаем не удалось существенно поменять конъюнктуру рынка для российских участников рынка выездного туризма. Несмотря на интерес туристов, операторам не удается сформировать программы на Хайнань из-за занятости немногих выкупленных широкофюзеляжных самолетов на направлениях с гарантированно высоким спросом — таких как Таиланд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alessandro Diviggiano / Reuters Фото: Alessandro Diviggiano / Reuters

Туроператорам пока не удается возобновить собственные программы на остров Хайнань в Китае: об отсутствии предложений “Ъ” рассказали в OnlineTur.ru и Travelata.ru. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе подтвердила, что программ нет, хотя бизнес работает над их возобновлением. Собеседник “Ъ” на туррынке связывает сложности с нехваткой свободных самолетов. Близкий к Минтрансу собеседник “Ъ” отметил, что от запуска рейсов перевозчиков удерживает недостаточный, по их меркам, спрос в условиях дефицита подходящего флота.

Интерес к пляжному отдыху на Хайнане вырос после возобновления с 1 августа этого года безвизового группового обмена между Россией и Китаем. Возможность поездки на остров упоминается в 10% поступающих от туристов запросов, говорит представитель OnlineTur.ru Игорь Блинов. До пандемии, напоминает он, Хайнань входил в десять самых востребованных курортов, формируя 4–5% продаж, и считался относительно бюджетным направлением.

В «Русском экспрессе» поясняют, что пользоваться безвизовым обменом могут туристы, которые ездят по одному маршруту в сопровождении сотрудника туроператора в коллективе 5–50 человек. Остальные должны получать обычные визы, для подачи на которые почти нет окон, или оформлять электронные ($150 с человека), въезжая через аэропорт Шанхая. На Хайнань туристы могут прилетать отдельно по безвизовым спискам, но только прямыми рейсами из России, говорят в «Русском экспрессе».

Авиавластями Китая установлен на Хайнане режим открытого неба, говорит источник “Ъ” в отрасли, и заявления перевозчиков на допуски Росавиация подтверждает без ограничений. На 10 августа, по данным собеседника “Ъ”, выдано более 50 допусков на регулярные рейсы в Хайкоу и более 150 — в Санья. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин уточняет, что в Китай не могут летать суда с двойной регистрацией, только выкупленные. У российских компаний, по его оценкам, сейчас есть 200–300 подобных самолетов и только часть из них широкофюзеляжные.

Источники “Ъ” в двух авиакомпаниях говорят, что Китай станет приоритетным направлением, если удастся выкупить несколько самолетов до конца сентября. В «Аэрофлоте» сообщили “Ъ”, что прорабатывают возможность открытия регулярных рейсов на Хайнань. В Anex Tour тоже рассматривают полетную программу на остров. Туры в Гуанчжоу, Пекин и Шанхай на регулярных рейсах пользуются спросом, добавили там.

Менять существующие полетные программы в пользу Хайнаня рискованно. Представитель «Интуриста» Дарья Домостроева объясняет, что многие широкофюзеляжные самолеты на зиму заняты под Таиланд, куда с начала года приехало более 800 тыс. россиян. «Перевозчикам выгоднее ставить рейсы, которые гарантированно заполнятся»,— говорит она. По словам госпожи Домостроевой, валютные курсы растут и не факт, что туры в Хайнань окажутся бюджетными. Дмитрий Горин добавляет, что за время пандемии с рынка ушли специализировавшие на Хайнане «Русь-тур» и «Тартус-тур». Возможно, добавляет он, осенью в РФ запустятся прямые рейсы Hainan Airlines.

Интерес самостоятельных туристов к Китаю скорее стабилен. В «Яндекс Путешествиях» и OneTwoTrip не заметили резкого роста бронирований билетов после 1 августа. Последние месяцы КНР у «Яндекс Путешествий» формирует 2,2–2,5% зарубежных продаж со средним чеком 50–55 тыс. руб.

Александра Мерцалова, Айгуль Абдуллина