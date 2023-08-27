Александра Усика спас пояс

Защита выдающимся украинским боксером Александром Усиком трех чемпионских поясов — Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) — и статуса короля супертяжелого веса из рутинного мероприятия превратилась в громкое событие со скандальным оттенком из-за происшествия в пятом раунде его боя с британцем Даниэлем Дюбуа. В нем Усик, имевший подавляющее преимущество и завершивший поединок нокаутом в девятом раунде, сам оказался на грани катастрофы, но был спасен рефери Луисом Пабоном, посчитавшим, что Дюбуа свалил фаворита запрещенным ударом ниже пояса. Представители претендента готовы опротестовать это решение, показавшееся спорным многим известным боксерам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Усик (на фото) в бою с Даниэлем Дюбуа побывал в очень неприятной ситуации после пропущенного в пятом раунде удара, который, на его счастье, рефери посчитал пришедшимся ниже пояса

Фото: Gabriel Kuchta / Getty Images Александр Усик (на фото) в бою с Даниэлем Дюбуа побывал в очень неприятной ситуации после пропущенного в пятом раунде удара, который, на его счастье, рефери посчитал пришедшимся ниже пояса

Фото: Gabriel Kuchta / Getty Images

Этот бой, проходивший в польском Вроцлаве на футбольном стадионе, заполненном в основном болельщиками Александра Усика, мог бы занять в истории бокса совершенно незаметное место. Он, собственно, и выглядел почти что проходным для украинца. Статус короля супертяжелого веса вместе с тремя чемпионскими поясами Усик получил дважды подряд, в 2021 и 2022 годах, одолев знаменитого Энтони Джошуа. Потом должен был драться за звание чемпиона абсолютного с владельцем четвертого пояса — Всемирного боксерского совета (WBC) — Тайсоном Фьюри. Но что-то в переговорах по устройству этого поединка пошло не так, он сорвался и пришлось биться против назначенного Всемирной боксерской ассоциацией претендентом Даниэля Дюбуа, который, конечно, на фоне и Джошуа, и Фьюри смотрелся соперником неказистым. Словом, такая постоянно встречающаяся в жизни любого выдающегося бойца рутина: все время проводить матчи с особой аурой не выходит, иногда нужно в дежурном режиме расправляться и с теми, кто уступает тебе в классе.

Стилистика самого боя в целом тоже не отличилась оригинальностью. По сути, весь он был иллюстрацией наиболее банальных прогнозов, согласно которым довольно неуклюжему, не привыкшему к высоким скоростям Дюбуа будет жутко трудно с подвижным, тонко чувствующим дистанцию оппонентом.

Превосходство Усика в этом смысле было подавляющим. Он регулярно доставал Дюбуа джебом, а сам изящно уходил от чужих наскоков. И завершил поединок украинец логично и эффектно.

Понятно было, что положение Даниэля Дюбуа станет особенно неприятным в поздних раундах, когда накопится усталость. В восьмом измочаленный перемещениями и уколами Александра Усика британец потерял концентрацию и нарвался на серию из четырех попаданий в голову. Нокдаун был глубоким, а продолжить бой Дюбуа смог, кажется, лишь потому, что вскоре после того, как он поднялся, прозвучал гонг. Впрочем, продолжение было недолгим. В девятом раунде Усик, которого нисколько не смущал поливший во Вроцлаве дождь, претендента добил.

И тем не менее в историю этот бой все-таки вошел. Из-за единственного эпизода, который разбавил царившую в ринге рутину так, что вызвал впоследствии настоящую бурю. По существу, вся карьера Даниэля Дюбуа выстроена на эффективном использовании «панчерского» шанса. Набор его качеств весьма скромен, но бить Дюбуа умеет. И вот в пятом раунде те, кто болел за него, наверняка подумали, что талант британца снова выручил. Причем теперь в поединке, в котором он был обречен.

Дюбуа внезапно взорвался простенькой комбинацией из ударов левой и правой. Правая врезалась куда-то в область живота Усика, и украинец сел на настил, прислонившись к канатам.

По лицу чемпиона было слишком хорошо видно, насколько сильную боль он испытывает, слишком хорошо видно, что эта боль не позволит ему встать сразу же.

Но Луис Пабон, один из самых опытных рефери в профессиональном боксе, моментально показал жестом, что удар был нанесен ниже пояса. А это значит, что не фиксируется ни нокдаун, ни тем более нокаут, и пострадавшему предоставляется время на восстановление. Александр Усик восстанавливался, переваривая попадание, примерно четыре минуты. А в паузе на стадионных табло повторяли момент. И если бы в профессиональном боксе, как в футболе, применялся VAR, коллеги, без сомнения, попросили бы Пабона повнимательнее к нему присмотреться. Вообще-то с точки зрения не очень посвященного в тонкости бокса человека это было попадание не ниже пояса, а в ровно, тютелька в тютельку, именно в широкий пояс трусов Усика, который пришел в себя, а затем убедительно довел дело до досрочной победы.

После того как победа Усика была официально зафиксирована, страсти накалились до предела. Даниэль Дюбуа проигнорировал пресс-конференцию, ограничившись заявлением о том, что его «обманули».

Промоутер британца Фрэнк Уоррен негодовал, объясняя, что если удар был запрещенным, то Пабон обязан был снять с его подопечного очко. Но он ведь его не снял… Уоррен тоже был уверен в том, что столкнулся с судейским произволом, и обещал подать протест на результат боя, добиваясь признания его не состоявшимся или по крайней мере незамедлительного реванша. Тренер Дюбуа Дон Чарльз признавался, что у него «нет слов», чтобы выразить свое возмущение.

По поводу ЧП высказались, естественно, и многие звезды бокса. И некоторые из них — Оскар Де Ла Хойя, Карл Фрэмптон, Джош Тейлор — тоже не соглашались с трактовкой Луисом Пабоном спорного эпизода, который, правда, вряд ли окажет какое-нибудь влияние на развитие карьеры Александра Усика. Протесты в профессиональном боксе — штука, как правило, бессмысленная. Усик во всяком случае, судя по всему, по-прежнему настроен как можно быстрее устроить поединок с Тайсоном Фьюри, сообщив, что готов пересечься с ним «уже завтра». «Завтра», однако, наступит явно не скоро, поскольку у Фьюри уже назначен на 28 октября странный матч против сбежавшего из UFC, основного промоушена в смешанных единоборствах, Франсиса Нганну. Так что, с другой стороны, слот для реванша против обиженного Дюбуа, может, еще и найдется.

Алексей Доспехов