Пирамиду достроили к срокам
Организаторов инвесткомпании «Джи Эф Ай» предложили отправить в колонию
В Первомайском суде Краснодара на процессе о хищении 823 млн руб. у вкладчиков торгово-инвестиционной компании «Джи Эф Ай» прения сторон прошли без подсудимых: создатель и глава фирмы Дмитрий Галактионов и его заместитель Леонид Воронкин находятся в розыске. Прокуратура обвиняет их в особо крупном мошенничестве и предлагает заочно назначить наказание в виде восьми лет шести месяцев и семи лет шести месяцев колонии соответственно. Потерпевшие, которым обещали высокую доходность за счет вложений в добычу алмазов, надеются на возмещение ущерба.
Выступление обвинителя в прениях по делу в отношении руководителей компании «Джи Эф Ай» 19 ноября пришли послушать всего четыре человека, хотя потерпевшими признаны более 1,2 тыс. вкладчиков. Финансовая пирамида действовала в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Новороссийске, Сочи и Майкопе с 2011 по 2015 год. За время, прошедшее с момента ее краха, умерли более 370 потерпевших, в основном люди преклонного возраста.
Значительная часть вкладчиков уже не надеются вернуть деньги, но некоторые из них рассчитывают на взыскание ущерба за счет зарубежных активов организаторов пирамиды «Джи Эф Ай». По их данным, Дмитрий Галактионов и Леонид Воронкин якобы имели бизнес в Гвинее. Местонахождение фигурантов дела неизвестно, они объявлены в международный розыск.
Дмитрий Галактионов и Леонид Воронкин заочно обвиняются в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с причинением ущерба вкладчикам в размере 823 млн руб.
В 2011 году господин Галактионов создал и возглавил две компании с одинаковым названием — ООО «Управляющая компания “Агентство краткосрочных инвестиций”». Одна была зарегистрирована в Краснодаре, другая — в Новороссийске. Спустя два года обе компании были переименованы в ООО «Торгово-инвестиционная компания “Джи Эф Ай”» (Global Finance Invest, GFI). Леонид Воронкин был вице-президентом обеих структур.
По данным обвинения, Дмитрий Галактионов не намеревался вести предпринимательскую детальность на финансовом рынке, а планировал совершать хищения средств граждан, предлагая им инвестировать средства якобы в прибыльный бизнес. Клиентам обещали доходность от 24% до 40% годовых за счет вложений в добычу золота и алмазов, а также в строительство.
Дмитрий Галактионов привлек для работы в «Джи Эф Ай» около десятка своих знакомых, которых назначил на руководящие должности в филиалах. Доверенные сотрудники господина Галактионова обучали рядовых работников «Джи Эф Ай» приемам психологического давления на клиентов. Консультанты старались создать ситуацию дефицита времени, не позволяя потенциальным вкладчикам обдумать сделку или с кем-то посоветоваться.
Компания «Джи Эф Ай» применяла агрессивный маркетинг через публикации в СМИ, рекламные баннеры и листовки, а также за счет сарафанного радио.
Для поддержания иллюзии успешного бизнеса некоторым клиентам выплачивали вознаграждение и дарили бриллианты. При этом компания не вела никакой предпринимательской деятельности и существовала только за счет расширения круга клиентов.
Выступая в прениях по делу в отношении Дмитрия Галактионова и Леонида Воронкина, гособвинитель заявил, что считает вину обоих подсудимых в особо крупном мошенничестве доказанной. Обстоятельств, смягчающих или отягчающих вину фигурантов дела, прокуратура не усматривает. Подсудимому Галактионову предложено назначить наказание в виде лишения свободы на восемь лет шесть месяцев, Воронкину — на семь лет шесть месяцев, обоим — с содержанием в колонии общего режима. После обвинителя в прениях выступил потерпевший Александр Терехов, который счел предложенное наказание слишком мягким и попросил применить максимальную санкцию по статье о мошенничестве — десять лет лишения свободы.