В Первомайском суде Краснодара на процессе о хищении 823 млн руб. у вкладчиков торгово-инвестиционной компании «Джи Эф Ай» прения сторон прошли без подсудимых: создатель и глава фирмы Дмитрий Галактионов и его заместитель Леонид Воронкин находятся в розыске. Прокуратура обвиняет их в особо крупном мошенничестве и предлагает заочно назначить наказание в виде восьми лет шести месяцев и семи лет шести месяцев колонии соответственно. Потерпевшие, которым обещали высокую доходность за счет вложений в добычу алмазов, надеются на возмещение ущерба.