Более 279 тыс. абонентов остались без света в ДНР после ночной атаки ВСУ
Более 279 тыс. абонентов в 12 муниципалитетах ДНР остаются без электричества, сообщил председатель правительства республики Андрей Чертков в Telegram.
По словам господина Чертакова, в ночь на 22 ноября ВСУ нанесли массированный удар по нескольким энергетическим объектам. Электроснабжение нарушено на значительной части территории региона.
«К новым отключениям добавились последствия предыдущих повреждений»,— написал Андрей Чертков. По его данным, под удар попали и работники энергетических предприятий, но никто из них не пострадал.
Ремонтные бригады уже устраняют повреждения, хотя угроза новых атак сохраняется. О ходе восстановления власти обещали сообщать дополнительно.