В брянском селе Кистер при атаке дрона на дом был ранен 32-летний мужчина, ему оказали медпомощь, сообщил губернатор Егор Ковальчук. Утром 22 ноября в селе Чуровичи беспилотник атаковал 39-летнего велосипедиста, его госпитализировали. В Курской области с 9:00 21 ноября до 9:00 22 ноября при атаках были ранены мужчины 46 и 43 лет и женщина 55 лет, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Погибших нет. В Беловском и Рыльском районах повреждены три дома и два автомобиля.