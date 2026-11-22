Минобороны сообщило о 170 сбитых за ночь БПЛА
Силы ПВО в ночь на 22 ноября перехватили и уничтожили 170 беспилотников ВСУ самолетного типа, сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, дроны сбивали над Крымом, Краснодарским краем, Брянской, Белгородской, Курской, Воронежской, Тульской и Ростовской областями, а также над Черным и Азовским морями. Сведения военного ведомства приводит «Фонтанка».
В Воронежской области за ночь уничтожили 23 дрона, сообщил губернатор Александр Гусев. В Воронеже обломки повредили крышу и окна частного дома и две машины. В пригороде повреждения получили еще один дом и хозпостройка. В ростовском поселке Долотинка обломки повредили крышу и окна хозяйственной постройки, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Пострадавших в Ростовской области нет.
Губернатор Белгородской области Александр Шуваев сообщил о гибели мирного жителя в Шебекинском округе в результате атаки за минувшие сутки. Еще шесть человек получили ранения в Белгороде, Борисовском, Валуйском, Грайворонском и Шебекинском округах. Троих пострадавших госпитализировали, один из раненых находится в тяжелом состоянии.
В брянском селе Кистер при атаке дрона на дом был ранен 32-летний мужчина, ему оказали медпомощь, сообщил губернатор Егор Ковальчук. Утром 22 ноября в селе Чуровичи беспилотник атаковал 39-летнего велосипедиста, его госпитализировали. В Курской области с 9:00 21 ноября до 9:00 22 ноября при атаках были ранены мужчины 46 и 43 лет и женщина 55 лет, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Погибших нет. В Беловском и Рыльском районах повреждены три дома и два автомобиля.