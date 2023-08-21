Шавкат Рахимов начинает поход за утерянным поясом

Один из самых известных отечественных бойцов Шавкат Рахимов в своем очередном поединке встретится с опасным филиппинцем Чарли Суаресом. Победа над ним поможет Рахимову вплотную приблизиться к чемпионскому титулу в полулегком весе (до 59 кг), которым он недавно владел и который потерял при драматических обстоятельствах, уступив в абсолютно равном матче британцу Джо Кордине.

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Фото: ALI HAIDER / EPA-EFE / Vostock Photo Боксер Шавкат Рахимов

Фото: ALI HAIDER / EPA-EFE / Vostock Photo

О том, что Шавкат Рахимов свой следующий бой проведет против Чарли Суареса, глава промоутерской компании RCC Boxing Promotions, работающей с родившимся в Таджикистане, но давно живущим и тренирующимся в России боксером, Герман Титов рассказал Allboxing.ru. Для Рахимова этот поединок будет первым после очень обидного поражения, которое он потерпел в апреле.

Оно лишило Шавката Рахимова чемпионского титула в полулегком весе, до которого он добрался, пережив в карьере немало трудных моментов. Впервые он оказался вплотную к нему на излете прошлого десятилетия. В 2019 году Рахимов эффектно нокаутировал сильного южноафриканского бойца Азингу Фузиле в матче, который позиционировался как отборочный, за статус претендента на вакантное в тот момент звание Международной боксерской федерации (IBF). Уже даже был анонсирован бой за него между Рахимовым и японцем Кэнити Огавой, но его вдруг отменили из-за травмы Огавы. Впрочем, в феврале 2021 года Шавкат Рахимов все-таки вышел на чемпионский поединок. Он состоялся в калифорнийском Индио, а соперником Рахимова был классный американский боксер Джозеф Диас, с которым случилось ЧП. На взвешивании Диас не смог уложиться в лимит категории и лишился пояса. Но в соответствии с регламентом IBF Рахимову он мог достаться лишь в случае выигрыша у Диаса, которого, несмотря на инцидент, к участию в матче допустили. По итогам 12 раундов один из трех судей зафиксировал минимальное преимущество Диаса, а два других — ничью, которая и стала официальным результатом, оставив титул вакантным. Позже он достался Кэнити Огаве, а летом прошлого года перешел в руки справившемуся с японцем британцу Джо Кордине, который совершил стремительный взлет.

IBF обязала Джо Кордину защищать звание в матче именно против Шавката Рахимова. Однако вскоре выяснилось, что из-за операции на травмированной руке чемпион не сможет выступать очень долго. Потерявшая терпение IBF лишила Кордину пояса, подарив ему возможность претендовать на него после выздоровления. Титул был объявлен вакантным, а соперником Рахимова в борьбе за него стал другой британец — Зелфа Барретт. С ним Шавкат Рахимов дрался в ноябре прошлого года, одержав эффектную победу. В третьем раунде Рахимов пережил нокдаун, но восстановился, а в девятом заставил секундантов оппонента признать поражение Барретта.

В апреле года нынешнего в Кардиффе, то есть, по сути, на чужой площадке Шавкат Рахимов наконец встретился и с Джо Кординой. Бой вылился в грандиозную драму.

По ходу него оба соперника побывали в тяжелейших ситуациях, фактически на грани нокаута, но продолжали жестоко рубиться вплоть до финального гонга. Один из трех судей отдал выигрыш с серьезным — 116:111 — преимуществом Рахимову, однако двое других посчитали, что верх с небольшим запасом взял Кордина.

Успех в матче Чарли Суаресом позволит Шавкату Рахимову снова приблизиться к титулу. По словам Германа Титова, он является своего рода полуфиналом турнира с претендентским статусом на кону: во втором сойдутся ирландец Энтони Какаче и доминиканец Эдуардо Нуньес. Рахимову, безусловно, достался чрезвычайно опасный оппонент. Суаресу уже 35 лет (он на шесть лет старше противника), но поздно, лишь в 2019 году начавший профессиональную карьеру боксер воспринимается скорее не как ветеран, а как восходящая звезда с приличным набором эффектных побед: их у филиппинца 15 подряд. А о его котировках говорит тот факт, что в июле с Чарли Суаресом заключила контракт знаменитая промоутерская компания Top Rank, всегда придирчиво подбирающая клиентов.

Алексей Доспехов