Подоляк подтвердил встречу Залужного с генералами НАТО

Советник главы офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал информацию The Guardian о встрече главкома вооруженных сил Украины Валерия Залужного с двумя высокопоставленными военными НАТО. Господин Подоляк подтвердил только факт встречи, но отказался обсуждать детали.

«Это секретное совещание для медиа. Залужный активно общается с представителями министерств обороны или генштабов наших партнеров. Практически ежедневно»,— сказал господин Подоляк в эфире телемарафона (цитата по изданию «Страна.ua»). Он отметил, что такие консультации проводятся регулярно, «тем более с партнерами из США и Великобритании». «Но о чем именно они идут, мы в эфире это обсуждать не будем»,— добавил советник главы офиса президента.

Пятичасовая встреча, по данным The Guardian, прошла на польско-украинской границе. Ее целью, как утверждала газета, была перезагрузка военной стратегии Украины, а также обсуждение остановившегося прогресса контрнаступления. Во встрече участвовали главком Объединенных ВС НАТО в Европе Кристофер Каволи и начальник штаба обороны Великобритании Энтони Радакин. Один из источников The Guardian отметил, что после этой встречи украинские военные больше ориентированы на Запорожский фронт.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее на этой неделе признавал, что контрнаступление идет очень сложно. По данным The Wall Street Journal, американская сторона призывает командование ВСУ сосредоточить удар по направлению к Токмаку (юг), а не распылять силы по всей линии соприкосновения, в том числе в районе Бахмута (северо-восток).

Подробнее о контрнаступлении — в материале «Ъ» «Наступление в тяжелые времена».

Леонид Уварчев