Наступление в тяжелые времена

Украина испытывает международное давление с целью побудить ее к мирным переговорам с Россией — причем в обозримом будущем и без предварительных условий. То, что такое давление усиливается, уже признают в Киеве. Во многом это обусловлено отсутствием серьезных успехов в ходе начавшегося в июне украинского контрнаступления. Мнение о том, что его перспективы весьма сомнительны, стало преобладающим в западных СМИ. Отмечая расхождения между ожиданиями и реальностью, союзники уверяют, что предоставили Киеву все необходимое для успеха вооружение. Украинское руководство придерживается иного мнения и требует расширить военную помощь. Партнеры обещают на призыв откликнуться, но в силу ряда политических причин сделать это будет не так-то просто.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что украинцы получили от Вашингтона все, о чем они просили для контрнаступления, но оно идет медленнее, чем хотелось бы, а с началом осени продолжать его будет еще сложнее

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что украинцы получили от Вашингтона все, о чем они просили для контрнаступления, но оно идет медленнее, чем хотелось бы, а с началом осени продолжать его будет еще сложнее

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

На фоне усилившихся сомнений в возможности серьезных изменений на линии фронта в ходе украинского контрнаступления в мире растет запрос на скорейшее урегулирование конфликта. Тот факт, что подталкивание конфликтующих сторон к диалогу будет нарастать, признали и в Киеве. Как заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, впереди его стране предстоит «очень трудный политический сезон», поскольку призывы к переговорам с РФ и заключению мирного соглашения звучат все активнее.

«Мы все равно обязательно победим на всех фронтах, но будет тяжелая осень… Все эти голоса, которые начинают раздаваться в разных странах мира, о том, что "проблемы", что нужны переговоры. Это не от чиновников звучит, но становятся громче эти голоса. Мы будем делать все в рамках международного права и уголовного законодательства для того, чтобы эти голоса угасли»,— сказал господин Кулеба, не раскрывая, что конкретно Киев собирается предпринять.

Он отметил, что для достижения своей цели Украине необходимо добиться поддержки «не только традиционных друзей из Европы и Северной Америки», но и из других регионов планеты. Ранее дипломат заверил в готовности Киева начать переговоры с Москвой через посредника, правда, при условии полного вывода войск РФ с территории Украины в границах 1991 года.

Проблема в том, что до начала украинского контрнаступления и Запад, и Киев делали на него большую ставку. Союзники, которые по-прежнему обещают поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», и раньше допускали переход к урегулированию конфликта, но после значительных успехов весенне-летней кампании и получения Украиной выигрышных переговорных позиций. В реальности вышло иначе.

Как написала британская газета The Times со ссылкой на одного из американских офицеров, участвовавших в подготовке украинских военных, «НАТО ожидало чудес, а украинцы обещали им (чудеса.— “Ъ”)». Но чуда не произошло.

Издание отмечает, что «Украина выигрывает войну», однако не с той скоростью и не в тех масштабах, на которые рассчитывали партнеры.

Подобные, равно как и более пессимистичные, утверждения буквально заполонили западные СМИ. Почти все так или иначе отмечают, как, например, американская газета The Washington Post, «малозаметный прогресс» на линии фронта или, как издание The Hill, утверждают, что при сохраняющейся за Киевом инициативе отсутствие прорывов за два месяца активизации боев сеет сомнения в том, что они в принципе возможны в обозримой перспективе.

Говоря о причинах отсутствия особых успехов украинского контрнаступления, некоторые политики и эксперты называют в качестве одной из них недостаточный для серьезных прорывов набор вооружений, поставляемых Киеву.

С этим не согласны в Вашингтоне. Координатор Совета нацбезопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби на днях заверил, что американская сторона предоставила вооруженным силам Украины (ВСУ) все необходимое и, главное, все запрошенное для успешного контрнаступления. «Мы выполнили все заявки из украинского "списка покупок". Все, что они говорили им было нужно для контрнаступления, они получили»,— заявил представитель Белого дома.

По его словам, США «настроены продолжать готовить украинские силы» и по-прежнему дают украинцам «инструменты и оружие, которые им нужны для прорыва». При этом он отметил, что с наступлением осени вести наступательные действия будет сложнее. Тем не менее, по его мнению, речь не идет о «заморозке, патовой ситуации».

«Все движется не так быстро, как хотел бы Зеленский, но они добиваются некоторого прогресса»,— заверил господин Кирби.

Впрочем, и президент Украины Владимир Зеленский, и другие представители страны неоднократно подчеркивали, что предоставленных союзниками вооружений не хватает как по количеству, так и по номенклатуре,— несмотря на требования Киева, ВСУ так и не получили боевую авиацию западного образца и давно запрашиваемые у Вашингтона дальнобойные ракеты ATACMS, которые администрация президента Джо Байдена по-прежнему отказывается передавать.

Исходя из нынешней динамики конфликта, в другом комментарии Джон Кирби допустил, что боевые действия могут затянуться до лета 2024 года. Поэтому, по его словам, Белый дом готов обращаться к Конгрессу за дополнительным финансированием для снабжения вооружениями украинской армии. Уже сейчас администрация запросила у законодателей выделить новые $13 млрд на экстренную военную помощь Украине до завершения текущего финансового года в США, то есть до 30 сентября.

Несмотря на уверенность господина Кирби в успехе, обострившееся политическое противостояние в США в связи с надвигающимися президентскими выборами-2024, очевидно, будет оборачиваться препятствиями для Джо Байдена и его команды на этом пути. Контролирующие Палату представителей республиканцы выражают недовольство желанием демократической администрации потратить очередные миллиарды на помощь Киеву и в большинстве своем следуют риторике главного кандидата в президенты от партии Дональда Трампа, считающего необходимым урезать финансирование Украины и поскорее завершить конфликт.

Общественное мнение в США также все меньше одобряет новые траты на Украину. Согласно опросу CNN, 55% избирателей уверены, что Конгресс не должен одобрять дополнительное финансирование военной помощи Киеву. Около 51% считают, что США и так уже «сделали достаточно», 48% полагают, что Вашингтону следовало бы «сделать больше».

Со своей стороны, и президент РФ Владимир Путин, и другие представители российских властей неоднократно заверяли, что готовы к переговорам с Украиной без предварительных условий и «с учетом реалий». Правда, как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, оснований для достижения мирных соглашений с Киевом сейчас нет. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на днях выразился более радикально, сказав, что «по-настоящему нужна только капитуляция (Украины.— “Ъ”), которая, возможно, открыла бы путь к миру». Но, по мнению экс-президента, «мира не хотят ни в Вашингтоне, ни в Киеве».

Алексей Забродин