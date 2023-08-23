Зеленский признал, что контрнаступление Украины идет очень сложно

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо в Киеве. Господин Зеленский заявил, что украинское контрнаступление идет очень сложно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

По его словам, военные Украины «продвигаются, но понемногу». «Мы видим, на каких направлениях идем вперед, но нам очень сложно, тысячи мин… но ведь самое главное в тенденции, о которой мне докладывают военные, которую я получаю ежедневно»,— сказал Владимир Зеленский.

Он еще в июне говорил, что военные Украины в ходе контрнаступления встречают серьезное сопротивление, но тогда он описывал ситуацию как «в целом позитивную». Генерал ВСУ Александр Сырский признавал, что контрнаступление идет не так быстро, как хотелось бы. ЦРУ назвало эту ситуацию ожидаемой. Однако, по данным Financial Times, официальные лица США все более критически относятся к стратегии Украины при контрнаступлении на востоке страны.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер