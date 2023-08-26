The Guardian: Киев и НАТО готовят новую стратегию на 2024 год

Главком ВС Украины Валерий Залужный в середине августа провел секретную встречу с двумя высокопоставленными военными НАТО на польско-украинской границе, сообщила The Guardian. Целью пятичасовой встречи, в которой участвовали главком Объединенных ВС НАТО в Европе Кристофер Каволи и начальник штаба обороны Великобритании Энтони Радакин, была перезагрузка военной стратегии Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерий Залужный (слева) и Кристофер Каволи

Фото: телеграм-канал Валерия Залужного Валерий Залужный (слева) и Кристофер Каволи

Фото: телеграм-канал Валерия Залужного

Военачальники обсудили, что делать с остановившимся прогрессом контрнаступления Украины, а также планы боевых действий на зиму. Источники газеты не делятся подробностями встречи на границе, отмечает The Guardian, однако, по их словам, в результате обсуждений изменилась стратегия ВСУ.

Теперь украинские военные больше ориентированы на Запорожский фронт, сообщил один из источников. ВСУ, по их данным, попытаются выйти к Азовскому морю.

Незадолго до встречи на границе Энтони Радакин неофициально посетил Киев, где провел 45-минутную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает The Guardian. Целью встречи, согласно источникам, было лучшее понимание стратегии Украины и того, как Запад мог бы помочь.

Британский военачальник после встречи на границе выложил в соцсети X совместную с Кристофером Каволи и Валерием Залужным фотографию.

Западные СМИ летом, после начала украинского контрнаступления писали, что США советовали Украине не концентрироваться на восточном направлении, сосредоточить свои силы на юге. В частности, FT писала, что США призвали Украину меньше рисковать. WSJ сообщала, что американские чиновники не считают контрнаступление окончательно проваленным, однако американская сторона призывает командование ВСУ сосредоточить удар по направлению к Токмаку (юг), а не распылять силы по всей линии соприкосновения, в том числе в районе Бахмута (северо-восток).

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Мария Федотова