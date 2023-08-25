WSJ рассказала о взглядах военных Украины и США на ход контрнаступления

Газета The Wall Street Journal 24 августа опубликовала материал, в котором сообщила об «интенсивных закулисных детабах» между официальными лицами США и Украины о стратегии и тактике «возрождения медленного контрнаступления» ВСУ.

WSJ пишет, что три месяца батальоны армии Украины учились совместному использовании артиллерии, механизированных частей и пехоты для прорыва российской обороны, но не применяют этих навыков на поле боя.

Украинская сторона на критику отвечает соображением сохранить живую силу — прежде наносить удары по позициям ВС РФ из артиллерии, а только затем предпринимать штурм, пишет WSJ. В дискуссии представители ВСУ указывают, что наступление продолжается и обращают внимание на занятые населенные пункты в последнее время, отмечает газета.

По мнению американских чиновников, Украина еще может добиться успеха в ходе контрнаступления. В ВСУ придерживаются такой же точки зрения. Однако, отмечает WSJ, американская сторона призывает командование ВСУ сосредоточить удар по направлению к Токмаку (юг), а не распылять силы по всей линии соприкосновения, в том числе в районе Бахмута (северо-восток).

В материале WSJ приводятся такие оценки ситуации. «Вы не понимаете природу этого конфликта. Это не противоповстанческая деятельность. Это Курск», — цитируется командующий ВСУ Валерий Залужный. Под Курском здесь имеется в виду Курская битва во время Второй мировой войны. «Мы построили эту стальную гору (речь идет о поставках вооружения. — "Ъ") для контрнаступления. Мы не можем сделать это снова»,— сказал анонимный бывший чиновник США.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».