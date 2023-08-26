Глава подмосковной Истры призвала не публиковать кадры работы системы ПВО

Глава городского округа Истра Татьяна Витушева подтвердила, что сегодня, 26 августа, в районе деревни Покровское был сбит БПЛА. Она призвала жителей не обсуждать и не публиковать кадры работы систем ПВО.

По ее словам, беспилотник двигался в сторону Москвы вдоль трассы М9, после его уничтожения разрушений нет. «В свете данных событий вновь обращаюсь к жителям нигде не обсуждать и не публиковать кадры работы систем ПВО. Дополнительно обращаю внимание на ограничение полета беспилотных и летательных аппаратов»,— написала она в Telegram.

Ночью Минобороны РФ сообщало о предотвращении атаки по объектам на территории Москвы и Московской области. Московские аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово на этом фоне прекращали работу, но к утру возобновили ее. Около 9:00 силами ПВО был сбит еще один беспилотник, он упал в Белгородской области.

В этом месяце группа сенаторов подготовила законопроект, запрещающий распространять в СМИ и интернете фото и видео мест обстрела, атак дронов и других военных сведений. Исключение составят материалы, официально предоставленные Министерством обороны. Нарушителям будет грозить штраф до 500 тыс. руб. либо лишение свободы на срок до трех лет.

Подробнее — в материале «Ъ» «Принцип неснимаемости».

Лаура Кеффер