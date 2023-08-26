Московские аэропорты возобновили работу после уничтожения беспилотника

Аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково сняли ограничения в работе, сообщили авиационные службы ТАСС. Ночью аэропорты некоторое время не принимали и не отправляли самолеты на фоне сообщений об атаке беспилотником. Как минимум 17 рейсов было задержано, 5 — отменены, следует из данных «Яндекс.Расписания».

Средства противовоздушной обороны сбили беспилотник в Истринском районе Московской области, сообщали мэр Москвы Сергей Собянин и Минобороны РФ. По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений нет.

Москва последние недели регулярно подвергается атакам беспилотников. В ночь на 23 августа два БПЛА были сбиты в Можайском и Химкинском районах, третий врезался в строящуюся башню в «Москва-Сити».

Подробнее о прошлой атаке — в материале «Ъ» «Дроны разбудили "Панцирь"».

Леонид Уварчев