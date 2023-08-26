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Коммерсантъ FM
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обновлено 03:37

В Подмосковье сбит беспилотник

Средства противовоздушной обороны сбили беспилотник в Истринском районе Московской области, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram. По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений нет. По словам господина Собянина, беспилотник уничтожен «на подлете к Москве».

Минобороны РФ позднее сообщило в Telegram, что примерно в 3:00 предотвратило атаку Украины беспилотником самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области. Ведомство подтвердило, что БПЛА был сбит над территорией Истринского района.

Московские аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово на фоне атаки беспилотником закрыты на прием и вылет самолетов, сообщили авиаслужбы ТАСС. Задержаны больше 20 рейсов, восемь отменены.

Москва последние недели регулярно подвергается атакам беспилотников. В ночь на 23 августа два БПЛА были сбиты в Можайском и Химкинском районах, третий врезался в строящуюся башню в «Москва-Сити».

Подробнее о прошлой атаке — в материале «Ъ» «Дроны разбудили "Панцирь"».

Леонид Уварчев

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