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Коммерсантъ FM
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Минобороны сообщило о сбитом БПЛА над Белгородской областью

Минобороны сообщило, что около 9:00 была пресечена попытка украинских военных совершить атаку с помощью БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Средствами ПВО беспилотник был уничтожен над территорией Шебекинского района Белгородской области.

Сегодня, 26 августа, ночью Минобороны РФ также сообщало о предотвращении атаки по объектам на территории Москвы и Московской области. БПЛА был сбит над территорией Истринского района Подмосковья. Московские аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово на этом фоне прекращали прием и вылет самолетов, к утру они возобновили работу.

О прошлой атаке БПЛА на Москву — в материале «Ъ» «Дроны разбудили "Панцирь"».

Военная операция на Украине

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Лаура Кеффер

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