Сенаторы предложили наказывать лишением свободы за публикацию видео атак дронов

Группа сенаторов подготовила законопроект, запрещающий распространять в СМИ и интернете фото и видео мест обстрела, атак дронов и других военных сведений. Об этом сообщил глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Исключение составят материалы, официально предоставленные Министерством обороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Клишас

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Андрей Клишас

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Предлагается запретить распространение материалов с данными:

о дислокации и передислокации вооруженных сил РФ;

о военной инфраструктуре;

о критически важных объектах, позволяющих идентифицировать место их нахождения, установить факт их поражения, оценить характер их повреждений;

о месте обстрела или попадания снаряда на территории России;

об использовании оружия, средств ПВО, беспилотников и других специальных средствах поражения, позволяющих идентифицировать их тип, место нахождения, запуска или траекторию полета.

Изменения планируется внести в законы «О СМИ» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Опубликованные в нарушение закона данные будут считать «противоправной, опасной для общества и государства информацией». Нарушителям будет грозить штраф до 500 тыс. руб. либо лишение свободы на срок до трех лет.

«Зачастую выкладываемые в интернете и публикуемые в СМИ фото- и видеоматериалы используются вооруженными силами противника для идентификации места нахождения военной техники, оружия и боеприпасов, различных объектов, в том числе военной инфраструктуры, а равно любой потенциальной боевой цели»,— пояснил ТАСС господин Клишас.

В начале года власти Крыма подготовили законопроект о наказании граждан за публикацию информации о расположении военных объектов и их работе. Глава региона Сергей Аксенов предложил распространить этот запрет еще на фото и видео, демонстрирующие «результаты террористических атак». Крымские депутаты предлагают штрафовать физлиц при однократном нарушении в виде публикаций в соцсетях последствий украинских военных на территории РФ до 30 тыс. руб., государственных и муниципальных служащих — до 100 тыс. руб., а юридических лиц — до 300 тыс. руб.

Подробности — в публикации «Ъ» «Невидящее око».

Лаура Кеффер