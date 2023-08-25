Сельскую ипотеку придавило ставкой

Выдача льготных займов по ставке до 3% годовых для покупки жилья в сельской местности временно приостанавливается. Как сообщил в пятницу Минсельхоз, это сделано для «недопущения превышения» банками лимитов программы после резкого увеличения Центробанком ключевой ставки, которое привело к росту затрат бюджета на субсидии банкам по уже выданным займам. Заявлено, что пауза в работе этого ключевого механизма правительственной госпрограммы по сокращению оттока населения из сельской местности продлится до «изменения текущей экономической ситуации».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Минсельхоз в пятницу объявил о приостановке выдачи уполномоченными банками сельской ипотеки — речь идет о льготных кредитах по ставке от 0,1% до 3% годовых и сроком до 25 лет, за счет которых можно приобрести жилье в населенных пунктах с численностью населения до 30 тыс. человек. Эта программа стартовала в 2020 году и в 2022-м стала бессрочной.

Совсем недавно, в июле, по решению правительства она была расширена за счет увеличения максимальной суммы кредита с 3 млн до 6 млн руб. Одновременно были добавлены и новые способы покупки или строительства жилья, которые можно было профинансировать за счет льготных займов. Если раньше допускались покупка на первичном и вторичном рынке частного дома или его строительство по договору подряда, то в июле стало возможным еще и приобретение за счет кредитных средств квартиры в доме высотой до пяти этажей в опорных населенных пунктах (на базе которых осуществляется ускоренное развитие инфраструктуры, например — образования и медицинской помощи, для одного или нескольких муниципалитетов). Также в программу вошло строительство домов с использованием готовых домокомплектов (см. “Ъ” от 12 июля).

Решение властей поставить выдачу новых кредитов на паузу Минсельхоз объяснил ростом ключевой ставки до 12% (она была поднята с 8,5% годовых 15 августа).

Сказано, что приостановка нужна для «недопущения превышения доведенных лимитов бюджетных обязательств банками». Поясним, что государство в рамках программы компенсирует банкам недополученные из-за применения льготной ставки доходы — размер субсидии напрямую зависит от ключевой ставки, соответственно, в связи с ее ростом увеличиваются и расходы на бюджетное «обслуживание» действующих кредитов. В этом году на реализацию программы в бюджете предусмотрены 19,5 млрд руб. За первое полугодие 2023-го по программе было выдано около 7,8 тыс. займов на сумму 20,9 млрд руб., что более чем в шесть раз больше результатов того же периода прошлого года.

В Минсельхозе заверяют, что выдача сельской ипотеки возобновится «после изменения текущей экономической ситуации». Впрочем, в силу того что ЦБ пока не дает поводов для ожидания смягчения денежно-кредитной политики в ближайшем будущем, определенности банкам и потенциальным заемщикам это не добавляет.

Отметим, что программа ранее уже приостанавливалась. В 2021 году ряд банков был вынужден временно прекратить выдачу сельской ипотеки из-за исчерпания имевшихся у них лимитов на фоне роста популярности программы при довольно небольшом по нынешним меркам объеме ее финансирования (см. “Ъ” от 6 апреля 2021 года).

Также «Сбер» в июне—июле этого года дважды приостанавливал прием новых заявок в рамках сельской ипотеки в силу высокого спроса, отмечая, что возобновит его после выделения дополнительного лимита (субсидии предоставляются ежемесячно).

Сельская ипотека является одним из ключевых механизмов госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», которая нацелена на сокращение оттока населения из сельской местности, в том числе за счет увеличения доли благоустроенного жилья. Наряду с льготной ипотекой запущены такие инструменты, как социальные выплаты на приобретение жилья для селян, работающих в агропромышленном комплексе, в социальной сфере и в лесной отрасли, а также социальный наем, использование которого предлагается расширить (см. “Ъ” от 22 августа). На эти направления, отмечают в Минсельхозе, выделено 5,7 млрд руб.— в этой части господдержка не приостанавливается.

Евгения Крючкова