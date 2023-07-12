Дом с высоким потолком

Расширение Белым домом программы сельской ипотеки и повышение допустимого объема кредита вдвое, с 3 млн до 6 млн руб., оформленное недавно постановлением правительства, может нести в себе риски перетока средств господдержки развития сельских территорий в окрестности городов. Предложения оформить сельскую ипотеку на дома в коттеджных поселках на рынке уже встречаются, и новшество может сместить баланс интереса банков в эту сторону: залоги в пригородах более ликвидны, а отделить их от действительно сельского жилья параметры программы не позволяют. Впрочем, в Минсельхозе проблемой это не считают, подчеркивая, что цены на стройматериалы и, как следствие, на сельское жилье растут.

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Последние решения правительства, связанные с господдержкой АПК, свидетельствуют о том, что итогами прошедшего сельхозгода в Белом доме остались довольны. Со стимулирования сектора, который в сезоне-2022/23 показал заметный рост, власти переключились на его системную поддержку (подробнее см. “Ъ” от 4 июля). В частности, важными для развития отрасли остаются госпрограмма по комплексному развитию сельских территорий и запущенная в рамках нее в 2020 году сельская ипотека. Постановлением №1055 от 28 июня 2023 года правительство расширило ее параметры: теперь, взяв такую ипотеку, можно не только купить готовый дом или построить его по договору подряда, но и приобрести квартиру в многоэтажном доме в опорных населенных пунктах, где обеспечено ускоренное развитие инфраструктуры, или купить готовый домокомплект и строиться «своими силами». Повышен и потолок кредита — с 3 млн до 6 млн руб.

Из статистики, предоставленной “Ъ” Минсельхозом, следует, что спрос на этот вид ипотеки растет: за первое полугодие 2023 года в рамках программы было выдано 7818 кредитов на 20,9 млрд руб., что более чем в шесть раз превышает результаты того же периода 2022 года (1273 кредита на 3,4 млрд руб.). В министерстве подчеркивают, что программа способствует сохранению численности сельского населения, а также увеличению доли благоустроенного жилья на сельских территориях.

Оценить реальную эффективность механизма для достижения обозначенных целей, однако, проблематично. Территориальные рамки программы широки: приобретать жилье по ней можно в сельской местности, в том числе на территории сельского поселения, рабочего поселка, поселка городского типа или малого города с населением до 30 тыс. человек. Фактически оформить ипотеку можно и под строительство домов в коттеджных поселках (такие предложения есть), а учитывая, что близость к городам повышает ликвидность залогов, получить одобрение на такие кредиты от банков проще.

Смещения баланса в пользу более дорогостоящего и близкого к городам жилья в Минсельхозе, однако, не опасаются. Ссылаясь на данные Минстроя, в министерстве подчеркивают, что стоимость строительства квадратного метра за последние два года выросла в два раза, при этом стоимость домокомплекта с учетом сборки и подключения к инженерным коммуникациям составляет значительную часть расходов. Из этого следует, что купить с помощью сельской ипотеки сегодня можно именно то жилье, которое отвечает задачам программы.

Ранее, впрочем, за несоответствие программы целям ее критиковали в 2020 году в Счетной палате. Там отмечали фактическую недоступность сельской ипотеки для селян — половину всех льготных кредитов за первые девять месяцев действия программы взяли горожане (см. “Ъ” от 25 марта 2021 года). Для приведения программы в соответствие изначальным целям Минсельхоз в 2021 году ввел требования к заемщикам регистрироваться в приобретенном или построенном сельском жилье, но такое формальное решение фактически привело к тому, что рост сельского населения больше не служит показателем эффективности программы — регистрация в загородном жилье тех, кто купил дома в коттеджных поселках, вряд ли прямо коррелирует с их намерениями заняться сельским хозяйством.

Кристина Боровикова