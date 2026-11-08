Расстановка по требованию

С американским посредничеством в переговорах между Россией и Украиной тоже могут возникнуть определенные трудности. Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер уже находятся под угрозой расследований в Конгрессе: под удар в первую очередь попадут их частные коммерческие операции, а заодно законодатели намерены проверить, не приносят ли посланники хозяина Белого дома интересы «любимой Украины» в жертву диалогу с «ненавистной Россией». Для того чтобы такие расследования нанесли большой ущерб, совершенно необязательно установить какое-то реальное нарушение закона со стороны объекта преследования. Достаточно вызывать подозреваемых на слушания, требовать от них предоставления широкого круга документов, часто не имеющих прямого отношения к предмету расследования, всячески критиковать и даже оскорблять их во время слушаний, а главное, внимательно следить, чтобы дающие показания не сказали под присягой ничего, что выглядело бы противоречащим представлению о том, что происходит, со стороны членов Конгресса. И важно понимать, что для того, чтобы Конгресс обвинил кого-то во лжи, в противодействии и проявлении неуважения к Конгрессу, совершенно не требуется железобетонных доказательств. Достаточно, чтобы большинство членов комитета Конгресса, проводящего расследования, пришли к выводу, что их пытаются ввести в заблуждение. И есть еще репутационный фактор. Преуспевающие бизнесмены, такие как Уиткофф и Кушнер, естественно, не хотят, чтобы их нынешние и потенциальные деловые партнеры пришли к выводу, что они, как выражаются в Америке, «токсичные» и что иметь с ними дело опасно.