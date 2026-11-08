Расстановка по требованию
Политолог и телеведущий Дмитрий Саймс о последствиях поражения республиканцев на выборах
Разгром Республиканской партии на выборах 3 ноября будет иметь серьезные последствия и для президентства Дональда Трампа, и для сути американской внутренней и внешней политики. Особенно внутренней, потому что по американской конституции во внешней политике у президента большие полномочия: с помощью указов и распоряжений он может действовать без одобрения Конгресса. Но и в области внешней политики существуют темы, по которым республиканцы могут пойти на ситуативный союз с демократами. В этом случае они смогут собрать квалифицированное большинство в две трети голосов, необходимое для отмены президентского вето.
Два таких вопроса — это продолжение войны против Ирана и освобождение России от каких бы то ни было санкций, которые получили силу закона по решениям Конгресса и были подписаны президентом. Уже сейчас под угрозой находится так называемая дизельная сделка.
Демократы в Конгрессе и губернаторы от Демократической партии открыто предупреждают: все, кто будет способствовать доставке российского дизеля в США, могут считаться нарушителями закона и наказываться либо серьезными штрафами, либо даже подвергаться уголовному преследованию.
С американским посредничеством в переговорах между Россией и Украиной тоже могут возникнуть определенные трудности. Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер уже находятся под угрозой расследований в Конгрессе: под удар в первую очередь попадут их частные коммерческие операции, а заодно законодатели намерены проверить, не приносят ли посланники хозяина Белого дома интересы «любимой Украины» в жертву диалогу с «ненавистной Россией». Для того чтобы такие расследования нанесли большой ущерб, совершенно необязательно установить какое-то реальное нарушение закона со стороны объекта преследования. Достаточно вызывать подозреваемых на слушания, требовать от них предоставления широкого круга документов, часто не имеющих прямого отношения к предмету расследования, всячески критиковать и даже оскорблять их во время слушаний, а главное, внимательно следить, чтобы дающие показания не сказали под присягой ничего, что выглядело бы противоречащим представлению о том, что происходит, со стороны членов Конгресса. И важно понимать, что для того, чтобы Конгресс обвинил кого-то во лжи, в противодействии и проявлении неуважения к Конгрессу, совершенно не требуется железобетонных доказательств. Достаточно, чтобы большинство членов комитета Конгресса, проводящего расследования, пришли к выводу, что их пытаются ввести в заблуждение. И есть еще репутационный фактор. Преуспевающие бизнесмены, такие как Уиткофф и Кушнер, естественно, не хотят, чтобы их нынешние и потенциальные деловые партнеры пришли к выводу, что они, как выражаются в Америке, «токсичные» и что иметь с ними дело опасно.
Хочет или не хочет Трамп, но ему придется считаться, принимая внешнеполитические решения, с новой расстановкой сил в политическом Вашингтоне. С этим неизбежно будут считаться и ведущие члены его администрации, которые, как в случае государственного секретаря Марко Рубио, министра финансов Скотта Бессента и директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, и так не проявляют большого энтузиазма по поводу линии президента США на нормализацию отношений с Россией. Стремясь не подставить себя под удар со стороны Конгресса, они будут указывать Трампу, что любой его позитивный шаг в сторону России может стоить ему поддержки законодателей по другим, центральным для него внутриполитическим вопросам. В первую очередь это касается утверждения в должности высших сотрудников его администрации и федеральных судей. Кандидаты, которые в иных условиях прошли бы процедуру без проблем, вполне могут стать заложниками недовольства Конгресса действиями Трампа на российском направлении.
Разумеется, это не означает, что Трамп превратился в политического импотента.
Еще два месяца он продолжит работу с нынешним составом Конгресса, где республиканцы сохраняют большинство. Однако считаться придется и с тем, что даже прежде лояльные ему законодатели начнут демонстрировать невиданную прежде независимость. Политическая система США, несмотря на двухпартийный фасад, не предполагает жесткой партийной дисциплины. Пока президент популярен и выглядит могучим рыцарем на белом коне, члены Конгресса склонны демонстрировать лояльность и следовать его запросам. Но как только ситуация меняется — а именно это и произошло по итогам недавних выборов — и глава государства начинает выглядеть балластом для политических перспектив однопартийцев, динамика меняется на противоположную. Его распоряжения и предпочтения начинают с легкостью игнорироваться.
Что же касается работы с новым составом Конгресса, который соберется после 3 января, многое будет зависеть от поведения самого президента. Если он, в отличие от последних месяцев, сумеет действовать дисциплинированно, разумно расставляя приоритеты, давая отпор там, где можно выиграть, и заключая сделки там, где можно договориться, он все равно останется «хромой уткой». Но это будет та «утка», с которой невозможно не считаться. Однако если он будет пытаться игнорировать произошедшие перемены, идти напролом и раздавать распоряжения, которые его собственные помощники по администрации сочтут возможным игнорировать, то он не только окажется неэффективен, но и подставит лично себя.
Назначение на пост начальника аппарата Белого Дома Стивена Миллера известного своей многолетней преданностью Трампу и инстинктами политического бойца означает что президент США готов сражаться. Но способен ли он договариваться? Я тесно работал с Миллером во время избирательной кампании 2016 года и считаю, что он не лишен прагматизма. Но чтобы он контролировал свои конфронтационные импульсы потребуются четкие указания Трампа.
В новом составе Сената у демократов точно не будет необходимых 67 голосов для отстранения президента от власти. Но это лишь до начала новых расследований, до того, как его соратники и помощники не начнут давать показания, и до того, как кто-то из них по примеру финала его первого президентского срока не начнет думать исключительно о спасении собственной шкуры. И если в ходе импичмента возникнут какие-то новые серьезные факты против Трампа, то ничего нельзя исключать, как выяснил президент Ричард Никсон, которого бросили на съедение его собственные коллеги-республиканцы, несмотря на то что он относительно незадолго триумфально победил на президентских выборах в 49 из 50 штатов. И Трампу придется держать в уме, что, несмотря на президентский иммунитет, после ухода из Белого дома он окажется весьма уязвим.
Что касается помилования, которое он может выписать себе и близким, оно касается исключительно федеральных преступлений. Демократы же, получившие контроль над большинством губернаторских кресел и офисов генеральных прокуроров штатов, смогут предъявить ему обвинения на местном уровне. Принимая решения в Овальном кабинете на протяжении последних двух лет, Дональду Трампу придется реально думать о том, как его ненавистники будут стремиться не просто подорвать его полномочия, но и свести с ним личные счеты.