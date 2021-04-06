Жить стало лучше, жить стало невселее

Как стало известно “Ъ”, крупнейшие банки, в том числе Сбербанк и Россельхозбанк (РСХБ), перестали выдавать кредиты по программе сельской ипотеки под 3% годовых. Проблема в исчерпании выделенных на программу лимитов, что подтверждают в профильных министерствах. Банкиры и чиновники обещают приложить усилия для скорейшего возобновления программы, но ориентиров по срокам дать не могут. Эксперты наблюдают несоразмерность лимитов и спроса во всех льготных госпрограммах, отмечая несбалансированность исходных расчетов. В Минфине уже задумались об изменении условий выдачи сельской ипотеки.

Клиентка РСХБ, получив в марте одобрение на сельскую ипотеку, в апреле узнала от банка о прекращении финансирования программы и написала об этом в профильном чате. По словам клиентки, 29 марта одобрили объект, отправив его на рассмотрение в Минсельхоз, а через несколько дней сотрудник банка сообщила, что финансирование приостановлено. В РСХБ объяснили ситуацию тем, что выделенный из федерального бюджета объем субсидий исчерпан.

Приостановили выдачу таких кредитов и другие банки. На сайте «Домклик» (сервис Сбербанка) посетителей предупреждают, что прием заявок завершен также со ссылкой на исчерпание лимита. В самом Сбербанке не ответили на запрос “Ъ”.

В РНКБ, работающем в Крыму, “Ъ” сообщили, что на текущий момент одобрены заявки на сумму, «полностью покрывающую выделенный банку лимит». Поэтому «прием заявок по данной программе приостановлен». На сайте банка «Центр-Инвест» клиентов предупреждают, что оформление кредита «может задерживаться ввиду ожидания банком дополнительного лимита субсидирования на 2021 год» от Минсельхоза.

В РСХБ рассчитывают, что в ближайшее время программа получит дополнительное финансирование и продолжится. Банк, говорят там, вынес на уровень правительства «свои предложения и аргументы в пользу расширения объемов программы».

Программа сельской ипотеки предусматривает предоставление кредита на покупку жилья (первичного и вторичного) на селе под ставку от 0,1% до 3% годовых. Программа запущена с начала 2020 году и действует до 2025 года. Кредиты выдаются только на жилье, расположенное в пределах сельских территорий с населением не более 30 тыс. человек (кроме Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга). Максимальная сумма кредита — до 3 млн руб., на ряде территорий — до 5 млн руб. Всего в России предоставлять такие кредиты уполномочены 11 банков. По программе за счет госсредств банкам возмещают недополученные доходы по выданным кредитам в размере 100% ключевой ставки ЦБ. В 2020 году на это было выделено 1,5 млрд руб.

С момента реализации сельской ипотеки спрос на нее постоянно рос. По данным Минсельхоза, к настоящему времени в банки подано 307,4 тыс. заявок на 652 млрд руб., из которых было выданы кредиты 68,7 тыс. семей на 130,5 млрд руб. За время реализации программы «Сельская ипотека» из федерального бюджета по ней выплачено субсидий на общую сумму 1,2 млрд руб., уточнили “Ъ” в Минфине. На следующие годы объемы финансового обеспечения чуть шире, отмечают в министерстве: 2021 год — 4,1 млрд руб., 2022 год — 8,1 млрд руб., 2023 год — 11,8 млрд руб. На другие вопросы в Минфине “Ъ” не ответили.

В Минсельхозе подтвердили “Ъ”, что «с учетом крайне высокого спроса на сельскую ипотеку лимит в ряде банков был исчерпан». В министерстве указали, что на 2021 год на программу выделено 5,3 млрд руб. с учетом дополнительных 1,2 млрд руб. из резервного фонда правительства. «Предусмотренный объем финансирования также обеспечивает обслуживание кредитов, выданных в 2020 году»,— уточнили в министерстве. Там отметили, что постоянно ведут работу по увеличению финансирования программы, но не смогли уточнить, когда средства поступят в банки.

Поскольку вопрос выделения денег относится к компетенции правительства, срок ожидания выделения дополнительного финансирования может затянуться и занять больше месяца, полагает главный эксперт компании «Русипотека» Сергей Гордейко. Проблема, по его мнению, в механизме расчета лимитов и недостатках управления программой.

Низкая ставка предполагает большую компенсацию, поясняет господин Гордейко. Кроме того, отмечает он, использование программы возможно для приобретения городскими жителями недвижимости в сельской местности, которая зачастую находится на границе пригородного жилья, спрос на которое вырос. В конце марта замдиректора департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев говорил, что там хотят изменить механизм сельской ипотеки, чтобы предотвратить быстрое исчерпание лимитов.

Проблема несоразмерности лимитов клиентскому спросу присутствует во всех государственных льготных программах, говорит “Ъ” руководитель проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Евгения Лазарева. Она добавляет, что при определении лимитов могут проводиться «не самые верные экономические расчеты». Между тем задержки оборачиваются проблемами для клиентов. Им приходится либо идти в другой банк, где еще не исчерпался лимит, либо ждать с риском потери возможности купить выбранный объект, а также средств, потраченных на оформление документов на него.

Ольга Шерункова