Песков сообщил об отсутствии контактов России с ЕС по вопросам безопасности
Российская сторона пока не проводила консультаций с представителями Евросоюза по поводу разработки соглашения о европейской безопасности. При этом США уже обсуждали эту тему с европейскими странами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.
По словам представителя Кремля, европейские государства до сих пор не определились, кто будет представлять их интересы в диалоге с Москвой. Конкретного кандидата на роль переговорщика пока нет.
Ранее специальный посланник президента США Джаред Кушнер заявил о намерении Вашингтона привлечь Россию к обсуждению новой системы безопасности в Европе. Эти консультации предполагается вести в рамках усилий по урегулированию конфликта на Украине.