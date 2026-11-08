Песков сообщил об отсутствии контактов России с ЕС по вопросам безопасности

Российская сторона пока не проводила консультаций с представителями Евросоюза по поводу разработки соглашения о европейской безопасности. При этом США уже обсуждали эту тему с европейскими странами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.