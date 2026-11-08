Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №206

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №206«Ъ» Газета
Мир

Песков сообщил об отсутствии контактов России с ЕС по вопросам безопасности

Российская сторона пока не проводила консультаций с представителями Евросоюза по поводу разработки соглашения о европейской безопасности. При этом США уже обсуждали эту тему с европейскими странами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.
По словам представителя Кремля, европейские государства до сих пор не определились, кто будет представлять их интересы в диалоге с Москвой. Конкретного кандидата на роль переговорщика пока нет.
Ранее специальный посланник президента США Джаред Кушнер заявил о намерении Вашингтона привлечь Россию к обсуждению новой системы безопасности в Европе. Эти консультации предполагается вести в рамках усилий по урегулированию конфликта на Украине.
Евросоюз
Евросоюз. Отношения с Россией
Последние новости о военной операции на Украине
Европа