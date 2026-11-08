Песков назвал ситуацию с бойкотами из-за российских хоккеистов тупиковой
Ситуация вокруг возвращения российских хоккейных сборных на международные турниры осложнилась после решения Спортивного арбитражного суда (CAS). Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил перспективы урегулирования возникших разногласий как неопределенные и заявил о необходимости продолжать работу по этому вопросу.
Господин Песков назвал сложившееся положение тупиковым и отметил, что даже в IIHF пока не определились с дальнейшими действиями. По его оценке, Москве следует сохранять терпение и продолжать добиваться решения вопроса.
30 октября CAS обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские команды к соревнованиям под ее эгидой в сезоне 2026/27. В ответ премьер-министр Канады Марк Карни сообщил, что российским спортсменам не будут выдавать визы для участия в молодежном чемпионате мира. Несколько национальных федераций также объявили о намерении отказаться от матчей с российскими командами.
Одним из последних таких решений стал отказ сборной Швейцарии до 20 лет проводить встречу с российской командой на молодежном первенстве в Канаде. Швейцарская федерация хоккея объяснила свою позицию совокупностью спортивных, политических и социальных обстоятельств, связанных с конфликтом на Украине. При этом от участия в самом турнире швейцарцы отказываться не стали.