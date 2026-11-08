Песков назвал ситуацию с бойкотами из-за российских хоккеистов тупиковой

Одним из последних таких решений стал отказ сборной Швейцарии до 20 лет проводить встречу с российской командой на молодежном первенстве в Канаде. Швейцарская федерация хоккея объяснила свою позицию совокупностью спортивных, политических и социальных обстоятельств, связанных с конфликтом на Украине. При этом от участия в самом турнире швейцарцы отказываться не стали.