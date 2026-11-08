Швейцария отказалась играть со сборной России на молодежном ЧМ по хоккею

30 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские команды к турнирам под эгидой организации. Ближайший международный турнир — молодежный чемпионат мира — пройдет в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир в декабре и январе. Бойкот российской сборной объявили Норвегия, Финляндия, Латвия, Швеция и Дания. Применят ли к ним какие-либо санкции, пока неизвестно.