Швейцария отказалась играть со сборной России на молодежном ЧМ по хоккею
Сборная Швейцарии U-20 отказалась играть против сборной России на молодежном чемпионате мира по хоккею в Канаде. Швейцарская федерация хоккея приняла такое решение после рассмотрения спортивных, политических и социальных аспектов.
«Ввиду продолжающегося конфликта на Украине и сложившейся ситуации молодежная сборная Швейцарии не будет участвовать в предстоящем чемпионате мира против молодежной сборной России»,— указано в пресс-релизе организации. От участия в самом турнире швейцарская сборная не отказывается.
30 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские команды к турнирам под эгидой организации. Ближайший международный турнир — молодежный чемпионат мира — пройдет в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир в декабре и январе. Бойкот российской сборной объявили Норвегия, Финляндия, Латвия, Швеция и Дания. Применят ли к ним какие-либо санкции, пока неизвестно.