Представочным порядком

В первую неделю после повышения ключевой ставки ЦБ на российском рынке наблюдалась массовая распродажа розничных кредитов по старым банковским ставкам. Граждане, которые были близки к решению взять ссуду, поспешили сделать это, пока кредиты не подорожали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Банкиры отмечают рост спроса на кредиты в первую неделю после внепланового повышения ключевой ставки 15 августа (до 12%).

Как сообщили “Ъ” в Сбербанке, интерес к потребительским кредитам увеличился «в пределах 10%». Кроме того, «заметный повышенный рост» ипотечных заявок наблюдался собственно 15 августа. Спрос в этот день, по подсчетам банка, был выше на 34% по сравнению с предыдущим днем. Ставки в банке по обычной ипотеке были повышены с 22 августа на 2 процентных пункта (п. п.).

В ВТБ ипотека подорожала на 2 п. п. с 21 августа, за неделю до этого спрос на нее вырос на 42% в сравнении со среднедневным показателем: клиенты оформили до 40 тыс. заявок, выдано на 16% больше — 39 млрд руб.

Ставки по ипотеке повысили уже многие крупные банки. По данным мониторинга АО «Дом.РФ» по топ-20 банков, ипотека подорожала в Альфа-банке, «Открытии», Газпромбанке, Абсолют-банке (по обычным программам на 2 п. п.), а также в Россельхозбанке, Росбанке, Совкомбанке, МКБ, «Санкт-Петербурге» и Уралсибе (на 0,3–1,5 п. п.).

Согласно опросу “Ъ”, повышенный спрос на кредиты в первую неделю после роста ключевой ставки отмечают и в других банках. Например, в течение последней недели, по оценке ПСБ, кредитная активность населения повысилась по количеству заявок на потребкредиты почти на 10%, на ипотеку — на 15%. Люди, ранее откладывавшие крупные покупки, «предпочли больше не ждать», ожидая, что вслед за ключевой вырастут ставки на банковском рынке, допустили в ПСБ.

Абсолют-банк по рыночной ипотеке наблюдал увеличение процента выхода на сделку по ранее одобренным ставкам, а также прирост на 10% заявок на льготные программы из-за снижения ставки на 0,3 п. п. Директор департамента кредитного розничного бизнеса Росбанка Денис Ковалев сообщил о росте спроса на льготную ипотеку: по программе на новостройки — рост на 3% в денежном выражении относительно недели ранее и на 7% в количественном, по IT-ипотеке — рост на 12% в денежном выражении и на 5% в количественном.

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ, 16 декабря 2022 года: «Что касается кредитных ставок, там учитываются риски, срочность кредита, уровень кредитоспособности заемщика, ожидания инфляции…Когда ставки растут без повышения ключевой ставки, это значит, они изменились под влиянием премии за риск».

«В автокредитовании можно говорить о всплеске спроса за прошедшую неделю за счет ускорения тех, кто уже получил решение по автокредиту и хотел успеть до повышения ставок»,— добавил господин Ковалев. В Уралсибе аналогичный тренд видят по потребкредитам: после повышения ключевой ставки выдали «кратно больше». В Совкомбанке тоже фиксируют рост, но связывают его с подготовкой к школе.

Логичным продолжением текущего ажиотажа эксперты называют спад кредитования. К концу года можно ожидать снижения объема ипотечных выдач до уровня менее 450 млрд руб. в месяц (при среднемесячных объемах в 508 млрд руб. в этом год), считает управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов: «Ответные меры на риски надувания пузыря на ипотечном рынке долго откладывались, но заработают и дадут эффект». Так, с октября ожидается второе за год повышение макропруденциальных надбавок по рискованной ипотеке.

По оценке эксперта, потребительское кредитование в ближайшие месяцы окажется под давлением, причем не только вследствие повышения ключевой ставки, но и из-за растущей премии за риск, ведь «платежеспособный спрос иссякает на фоне закредитованности».

Наиболее позитивные прогнозы из всех розничных сегментов, считает господин Беликов, могли бы реализоваться в сегменте автокредитования (см. “Ъ” от 26 июня). Однако и до пересмотра рыночных ставок «его не хватило бы, чтобы компенсировать ожидаемое торможение потребительского и ипотечного сегментов», считает он. А после повышения ключевой ставки «автокредиты рискуют стать объектом для наиболее существенного повышения полной стоимости», поскольку оборачиваются быстрее ипотечных и даже некоторых категорий потребительских кредитов, темпы досрочного погашения которых «системно замедлились». Банки, добавляет эксперт, могут делать ставку на автокредиты как на замещающий актив для постепенного выравнивания доходности розничного портфеля, но «результативность такой стратегии будет снова упираться в сокращение платежеспособного спроса».

Ольга Шерункова