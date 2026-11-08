Как создавался и работал Совет Россия—НАТО
Кушнер предложил модель для переговоров по Украине
Посланник президента США Джаред Кушнер предложил увязать урегулирование на Украине с многосторонними переговорами России и европейских стран о долгосрочной системе безопасности, пишет The Washington Post. По данным издания, в качестве модели для такого диалога он рассматривает Совет Россия—НАТО. Как создавался и работал совет, последнее заседание которого состоялось в январе 2022 года,— в справке “Ъ”.
Совет Россия—НАТО (СРН) был создан 28 мая 2002 года на саммите на авиабазе Пратика-ди-Маре под Римом. Он предназначался для консультаций, принятия совместных решений и сотрудничества по вопросам безопасности. Основой для его создания стал Основополагающий акт Россия—НАТО от 27 мая 1997 года, в котором стороны заявляли, что не рассматривают друг друга как противников. СРН сменил Совместный постоянный совет, действовавший с 1997 года в формате «НАТО + РФ».
В новом органе РФ и государства альянса участвовали как равноправные партнеры, решения принимались консенсусом. Председательствовал генеральный секретарь НАТО. Регламент предусматривал встречи послов не реже одного раза в месяц, министров иностранных дел и обороны — дважды в год. На высшем уровне совет собирался трижды: в 2002 году на авиабазе Пратика-ди-Маре под Римом, в 2008-м в Бухаресте и в 2010-м в Лиссабоне.
При совете действовало более 25 рабочих групп и комитетов. Основными направлениями сотрудничества были борьба с терроризмом и наркотрафиком, контроль над вооружениями, нераспространение оружия массового уничтожения, миротворчество и взаимодействие по Афганистану. Созданный в 2011 году Вертолетный трастовый фонд обеспечивал подготовку афганских технических специалистов и поддержку эксплуатации вертолетов российского производства. Среди антитеррористических проектов были система обмена информацией о воздушном движении и технология дистанционного обнаружения взрывчатки Standex.
В августе 2008 года, после вооруженного конфликта в Грузии, НАТО приостановило официальные заседания совета и сотрудничество по нескольким направлениям. В июне 2009 года на встрече глав МИДов СРН на греческом острове Корфу стороны договорились восстановить военное взаимодействие и политические консультации высокого уровня.
1 апреля 2014 года, после вхождения Крыма в состав России, альянс приостановил все гражданское и военное сотрудничество с РФ. Совет собрался 2 июня 2014 года, после чего в его заседаниях наступил почти двухлетний перерыв. Встречи возобновились 20 апреля 2016 года.
В 2016–2019 годах состоялось десять заседаний совета. Первым пунктом повестки была ситуация на Украине. Стороны также обсуждали военную деятельность и снижение риска инцидентов. Последняя встреча СРН прошла 12 января 2022 года в Брюсселе и была посвящена ситуации вокруг Украины и европейской безопасности.
После начала СВО в феврале 2022 года заседания СРН не проводились. На мадридском саммите в июне того же года страны НАТО заявили, что больше не могут рассматривать Россию как партнера.
15 мая 2025 года Bloomberg сообщил, что администрация США предложила возобновить переговоры по безопасности в рамках Совета Россия—НАТО. По данным агентства, инициатива стала частью американских предложений по урегулированию конфликта на Украине.
3 декабря 2025 года министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил об упразднении Совета Россия—НАТО. По его словам, об этом решении объявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте на встрече глав МИДов в Брюсселе.