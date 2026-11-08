Как создавался и работал Совет Россия—НАТО

Совет Россия—НАТО (СРН) был создан 28 мая 2002 года на саммите на авиабазе Пратика-ди-Маре под Римом. Он предназначался для консультаций, принятия совместных решений и сотрудничества по вопросам безопасности. Основой для его создания стал Основополагающий акт Россия—НАТО от 27 мая 1997 года, в котором стороны заявляли, что не рассматривают друг друга как противников. СРН сменил Совместный постоянный совет, действовавший с 1997 года в формате «НАТО + РФ».