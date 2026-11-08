В Кремле сочли преждевременным обсуждение поездки Путина на саммит G20

В Кремле пока не готовы оценивать вероятность участия президента России Владимира Путина в саммите G20, который должен пройти в Майами. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков призвал не торопиться с выводами о возможном визите российского лидера в США. Об этом он сообщил в интервью Павлу Зарубину для ИС «Вести».