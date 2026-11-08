В Кремле сочли преждевременным обсуждение поездки Путина на саммит G20
В Кремле пока не готовы оценивать вероятность участия президента России Владимира Путина в саммите G20, который должен пройти в Майами. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков призвал не торопиться с выводами о возможном визите российского лидера в США. Об этом он сообщил в интервью Павлу Зарубину для ИС «Вести».
Так господин Песков прокомментировал перспективу поездки Владимира Путина после возможных переговоров с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином в китайском Шэньчжэне. По словам представителя Кремля, при организации подобных визитов возникает немало логистических сложностей, которые необходимо учитывать.
В качестве примера господин Песков привел поездку российской делегации на трехсторонние переговоры по Украине в Женеву. Несмотря на относительно небольшое расстояние, перелет до места встречи занял около девяти часов, напомнил он.
Пресс-секретарь президента добавил, что планирование международных поездок требует учета множества организационных обстоятельств.