ZDF и Spiegel сообщили об отсутствии доказательств причастности РФ к подрыву «Северных потоков»

Немецкие издания ZDF и Spiegel выяснили, что достоверных доказательств причастности России к взрыву «Северных потоков» нет. По их данным, немецкие следователи не сомневаются, что с диверсиями на трубопроводах связана яхта «Андромеда». В результате происшедших 26 сентября 2022 года взрывов были разрушены обе нитки «Северного потока-1» и одна из двух нитей «Северного потока-2», ответственность за это никто не взял.

Официально Федеральная прокуратура Германии продолжает расследование в отношении неизвестных лиц, однако, по информации ZDF и Spiegel, считается, что украинский след является наиболее убедительным. Выводы следователей на данный момент ясно указывают на причастность украинской стороны, а достоверных доказательств того, что к этому имеют отношение связанные с Россией люди, нет, сообщают ZDF и Spiegel.

В центре расследования по-прежнему яхта «Андромеда», экипаж которой, по данным следствия, находился на Украине до взрывов и после них. На это указывают технические данные, сообщают ZDF и Spiegel со ссылкой на спецслужбы.

По информации немецких СМИ, «Андромеду» могли использовать для доставки взрывчатки к месту подрыва «Северных потоков». Следы взрывчатки «военного назначения», найденные на столе в каюте «Андромеды», соответствуют партии, использованной на трубопроводе, установило ранее следствие. Однако несколько официальных лиц усомнились, что опытные диверсанты оставили бы после себя такие очевидные доказательства вины. По данным немецких СМИ, «Андромеда» с портом приписки Бреге на острове Рюген была арендована через чартерную фирму.

Расследование помимо Германии ведут Дания и Швеция, в чьих экономических зонах были разрушены нити «Северных потоков». Россия расценила происшедшее как «акт международного терроризма».

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Мария Федотова